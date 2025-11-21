दो दिन कानपुर से लखनऊ नहीं जा पाएंगे भारी वाहन, अयोध्या में ध्वजारोहण समारोह की वजह से डायवर्जन

जागरण संवाददाता, उन्नाव। अयोध्या के श्रीराम मंदिर में 25 नवंबर को ध्वजारोहण समारोह की वजह से रूट डायवर्जन किया गया है। ऐसे में लखनऊ जाने वाले भारी वाहनों के लिए डायवर्जन लागू किया गया है। इसका सख्ती से पालना के लिए ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगा दी गई है।

अयोध्या में प्रस्तावित ध्वजारोहण समारोह में भारी भीड़ को देखते हुए 23 नवंबर की रात 12 बजे से 25 नवंबर की रात 12 बजे तक कानपुर-लखनऊ हाईवे पर भारी वाहनों का रूट डायवर्जन किया गया है। इन वाहनों को दही तिराहा व गदनखेड़ा चौराहा से मोड़ा जाएगा।ट्रैफिक प्रभारी ने बताया कि वाहन सीधे लखनऊ न जा पाएं इसके लिए दोनों डायवर्जन प्वाइंट पर 14 ट्रैफिक व पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है।