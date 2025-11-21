दो दिन कानपुर से लखनऊ नहीं जा पाएंगे भारी वाहन, अयोध्या में ध्वजारोहण समारोह की वजह से डायवर्जन
कानपुर से लखनऊ भारी वाहन नहीं जा पाएंगे। अयोध्या में ध्वजारोहण समारोह की वजह से दो दिनों तक भारी वाहनों का मार्ग परिवर्तित रहेगा। हल्के वाहनों के लिए यातायात सामान्य रहेगा। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें।
जागरण संवाददाता, उन्नाव। अयोध्या के श्रीराम मंदिर में 25 नवंबर को ध्वजारोहण समारोह की वजह से रूट डायवर्जन किया गया है। ऐसे में लखनऊ जाने वाले भारी वाहनों के लिए डायवर्जन लागू किया गया है। इसका सख्ती से पालना के लिए ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगा दी गई है।
अयोध्या में प्रस्तावित ध्वजारोहण समारोह में भारी भीड़ को देखते हुए 23 नवंबर की रात 12 बजे से 25 नवंबर की रात 12 बजे तक कानपुर-लखनऊ हाईवे पर भारी वाहनों का रूट डायवर्जन किया गया है। इन वाहनों को दही तिराहा व गदनखेड़ा चौराहा से मोड़ा जाएगा।ट्रैफिक प्रभारी ने बताया कि वाहन सीधे लखनऊ न जा पाएं इसके लिए दोनों डायवर्जन प्वाइंट पर 14 ट्रैफिक व पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है।
ट्रैफिक प्रभारी सुनील सिंह ने बताया कि कानपुर से लखनऊ होकर अयोध्या होकर गोरखपुर पूर्वांचल की ओर जाने वाले सभी भारी वाहनों को दही तिराहा से डायवर्ट कर दही-पुरवा मार्ग से निकाला जाएगा। यह वाहन पुरवा तिराहा मोड़ से पुरवा-मौरावां-मोहनलाल गंज होते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से अपने गंतव्य को जाएंगे। भारी वाहनों के लखनऊ जाने पर पूर्णतय: प्रतिबंध रहेगा।
दूसरा डायवर्जन गदनखेड़ा चौराहा में रहेगा। कानपुर से लखनऊ जाने वाले वाहनों को इसी चौराहा से अचलगंज की ओर मोड़ा जाएगा। यह वाहन बीघापुर, बिहार, सेमरी, गुरुबक्सगंज, बछरावां, शिवगढ़, हैदरगढ़ से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से गंतव्य की ओर जाएंगे।
