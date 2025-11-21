Kanpur News: प्रेमिका से हुआ विवाद तो छात्र ने दे दी जान, फंदे पर इकलौते बेटे को लटका देख मां हुई बेसुध
कानपुर के नौबस्ता में एक इंटरमीडिएट छात्र ने प्रेमिका से विवाद के बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की मां ने उसे फंदे पर लटका देखा और बेहोश हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में प्रेम प्रसंग का मामला सामने आ रहा है।
जागरण संवाददाता, कानपुर। प्रेम प्रसंग की वजह से एक छात्र ने खौफनाक कदम उठाया। छात्र ने फंदा लगा जान दे दी। बताया जा रहा है कि प्रेमिका से विवाद के बाद बातचीत बंद होने से छात्र परेशान था।
नौबस्ता थानाक्षेत्र में प्रेमिका से विवाद के बाद इंटर के छात्र ने कमरे में चादर से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इकलौते बेटे का शव फंदे से लटकता देखकर मां चीखकर बेसुध हो गई स्वजन की सूचना पर नौबस्ता पुलिस व फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की।
यहां रहता था छात्र
यशोदानगर ओ-ब्लाक निवासी नीरज राय का कानपुर देहात जनपद के माती में ढाबा है। परिवार में पत्नी मंजू व दो बेटियां हैं। उनका 17 वर्षीय इकलौता बेटा हृदय राय भारती इंटर कालेज से 12 वीं का छात्र था। गुरुवार देर रात वह कमरे में सोने गया था, लेकिन कमरे में लाइट जलती देख मां मंजू उसे बंद करने पहुंचीं तो बेटे को चादर के फंदे से लटकता देखा। इस पर जोर से चीखने के बाद वह बेसुध होकर जमीन पर गिर गई।
अस्पताल ले गए बेटे को
चीख सुनकर दोनों बेटियां और पड़ोसी पहुंचे और उसे फंदे से उतारकर पास के निजी अस्पताल ले गए जहां डाक्टरों ने उसे मृत घाेषित कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस व फोरेंसिक टीम ने जांच-पड़ताल कर साक्ष्य जुटाए। पुलिस के मुताबिक हृदय किसी लड़की से मोबाइल पर बातचीत करता था। आशंका है कि उससे अनबन के बाद ही उसने यह कदम उठाया है। नौबस्ता थाना प्रभारी बहादुर सिंह छात्र का मोबाइल कब्जे में लेकर मामले की जांच की जा रही है।
