कानपुर में पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी का रुपये लेते Video Viral, रिश्वत का आरोप

जागरण संवाददाता, कानपुर। सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। कभी सिपाही तो कभी क्लर्क रिश्वत लेते धरे जा रहे हैं। वहीं, कानपुर में एक और मामले ने तूल पकड़ लिया है। एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी रुपये ले रहे हैं। उन पर रिश्वत का आरोप लगा है।

पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी का पांच हजार रुपये लेते वीडियो प्रसारित हुआ था। इस मामले में अधिकारी ने दो युवकों पर अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए नवाबगंज थाने में तहरीर दी है। पुलिस अभी मामले की जांच करने में जुटी है। वहीं तहरीर भनक लगते ही आरोपितों ने अधिकारी का वीडियो प्रसारित कर दिया।



गुरुवार को शाम को वाट्सएप ग्रुपों में अचानक पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी वीरपाल का पांच हजार रुपये लेते हुए वीडियो प्रसारित होने लगा। जिसमें दिखाई पड़ रहा है कि वह रिश्वत की रकम ले रहे हैं। वीडियो के प्रसारित होने के बाद जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह ने इस मामले की रिपोर्ट मांगी।

वहीं पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने इस मामले में अपना पक्ष रखते हुए बताया कि उनके मित्र ने एक साल साल पहले 25 हजार रुपये लिए थे। जुलाई माह में उन्होंने पहले 20 हजार रुपये घर में आकर दिए थे, वहीं पांच हजार रुपये कार्यालय में देने आए थे। इसी दौरान किसी ने उनका चोरी से वीडियो बना लिया। इसके बाद इसी वीडियो को उनके पास भेजकर दो लोग लगातार अवैध वसूली के लिए दबाव बना रहे हैं।