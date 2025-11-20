कानपुर कारोबारी के बेटे की इंटरनेट केबिल की वजह से मौत, स्कूटी फंसने से उछलकर गिरा

जागरण संवाददाता, कानपुर। गोविंद नगर थाना क्षेत्र के रतनलाल नगर में गुरुवार शाम कोचिंग से लौटते समय 15 वर्षीय हाईस्कूल छात्र की स्कूटी इंटरनेट केबिल में उलझकर अनियंत्रित हो गई। जिससे वह सड़क पर उछलकर सिर के बल सड़क पर काफी दूर जा गिरा। घटना में सिर पर गंभीर चोट आने से उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। स्कूटी चलाने के दौरान वह हेलमेट नहीं लगाए था। वहीं, घटना के बाद स्वजन उसे पास के निजी अस्पताल के बाद एलएलआर अस्पताल ले गए। जहां पर उसे मृत घोषित किया गया। वहीं , सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा । इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया।

गोविंद नगर ब्लाक 11 स्थित दुर्गा मंदिर के पास रहने वाले जतिन चौधरी का कचरी और चिप्स बनाने का कारखाना है, उनके परिवार में पत्नी सोनम अलावा बड़ा बेटा सार्थक था, जो रतनलाल नगर स्थित द चिंटल्स स्कूल में दसवीं का छात्र था। वहीं, छोटा बेटा साकार भी इसी स्कूल में कक्षा चार में पढ़ता है। इसमें सार्थक रतनलाल नगर स्थित बैंक आफ बड़ौदा के सामने अमन इंद्रा क्लासेज में स्कूटी से शाम चार बजे कोचिंग पढ़ने जाता था। जहां से शाम छह बजे छुट्टी होती थी।

गुरुवार को भी वह कोचिंग से शाम छह बजे स्कूटी से निकला। इसके बाद जेना पैलेस के पास तक पहुंचा था, जहां पर एक पेड़ से इंटरनेट की टूटी केबिल लटक रही थी। जिसकी चपेट में वह स्कूटी चलाते समय आ गया। जिसका बाद उसने स्कूटी नियंत्रण खो दिया, और स्कूटी छोड़ उछलकर दूर जा गिरा। जिससे उसके सिर पर गंभीर चोट आ गई।वहीं, पीछे से कोचिंग से छूटे अन्य छात्र भी अपनी बाइक और स्कूटी से आ रहे थे। जिन्होंने घटना की सूचना कोचिंग टीचर अमन खट्टर को दी।

इसपर वहां पहुंचे टीचर अमन ने सार्थक के घर पर फोनकर उनकी मां सोनम को घटना की जानकारी दी। फिर स्वजन मौके पर पहुंचे, जहां से उसे उपचार के लिए पास के एक निजी अस्पताल के बाद एलएलआर ले गए। जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया। बताया गया की स्कूटी चलाने के दौरान सार्थक हेलमेट नहीं लगाए था। घटना के बाद से परिवार में कोहराम मच गया है। शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।