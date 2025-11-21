Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कानपुर में महिलाओं की दबंगई, ट्रैफिक सिपाही को जड़ दिए कई तमाचे

    By Vipin Trivedi Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 08:44 PM (IST)

    कानपुर के हनुमंत विहार में एक ट्रैफिक सिपाही को नशे में धुत व्यक्ति की मदद करना भारी पड़ गया। कुछ महिलाओं ने सिपाही पर मारपीट का आरोप लगाते हुए उसे तमाचे जड़ दिए। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस ने तीन महिलाओं समेत छह लोगों को गिरफ्तार कर लिया। सिपाही की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    हनुमंत विहार के दासू कुआं चौराहा पर ट्रैफिक सिपाही से मारपीट करती भीड़। वीडियो ग्रैब

    जागरण संवाददाता, कानपुर। हनुमंत विहार के दासू कुआं में ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक सिपाही को मानवता दिखाना महंगा पड़ गया। सड़क पर लड़खड़ाकर गिरे नशे में धुत युवक को उठाने पहुंचे सिपाही पर मारपीट का आरोप लगाकर भीड़ में शामिल महिलाओं ने तमाचे जड़ दिए। विरोध पर वहां मौजूद लोगों ने भी सिपाही से मारपीट की, जिससे उसके हाथ भी चुटहिल हाे गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     

    सिपाही से मारपीट देख राहगीरों ने यूपी-112 पर पुलिस को सूचना दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीन महिलाओं समेत छह लोगों को हिरासत में लेकर थाने आ गई। वहीं, मेडिकल के बाद सिपाही की तहरीर पर आरोपितों के खिलाफ मारपीट, धमकी और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पूरी घटना पास दुकान में लगे सीसी कैमरे में कैद हुई।

     

    रेल बाजार स्थित ट्रैफिक पुलिस लाइन में तैनात सिपाही सूरज कुमार शुक्रवार को दासू कुआं चौराहे पर तैनात थे। दोपहर बाद वाई ब्लाक किदवई नगर निवासी संतोष कुमार बाजपेई नशे में धुत होकर शराब ठेके से निकला और लड़खड़ाकर सड़क किनारे गिर गया। यह देख सिपाही भाग कर उसे उठाने पहुंचा था। वह हाथ पकड़कर उठाने की कोशिश कर रहा था, तभी यह देख लोगों की भीड़ जुटने लगी।

     

    पीटने की उड़ाई अफवाह

    इसी दौरान सिपाही के नशेबाज को पीटने की अफवाह उड़ा दी, जिससे भीड़ में शामिल सिद्धार्थ नगर की दीप्ति पांडेय ने सिपाही को तमाचा जड़ दिया। इसके बाद उसके साथ ही बसंत उद्यान में चल रहे गायत्री महायज्ञ में शामिल होने जा रहे कानपुर देहात के मूसानगर के सरायखेड़ा निवासी संतोष शुक्ला, उनकी बेटी स्वाती शुक्ला और सिद्धार्थ नगर निवासी दीप्ती की मां अन्नपूर्णा पांडेय ने सिपाही से मारपीट कर दी।

     

    नशे में धुत युवक ने पीटा सिपाही को

    नशे में धुत संतोष कुमार बाजपेई भी उठा और भीड़ के साथ सिपाही को मारना शुरू कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दीप्ति, अन्नपूर्णा, स्वाती, संतोष कुमार शुक्ला, संतोष कुमार बाजपेई और घाटमपुर के नौरंगा निवासी अशोक कुमार गुप्ता को धर दबोचा। हनुमंत विहार थानाध्यक्ष राजीव सिंह ने बताया कि सिपाही को पीटने वाले आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शराबी समेत सभी के खिलाफ शांतिभंग में भी कार्रवाई की गई है।

     

    यह भी पढ़ें- Kanpur News: प्रेमिका से हुआ विवाद तो छात्र ने दे दी जान, फंदे पर इकलौते बेटे को लटका देख मां हुई बेसुध

    यह भी पढ़ें- कानपुर में पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी का रुपये लेते Video Viral, रिश्वत का आरोप

    यह भी पढ़ें- कानपुर में दिखी भविष्य की तकनीक, हमलावर से खुद निपटेगा ड्रोन में छुपा ड्रोन, मिसाइल को कर देगा नष्ट