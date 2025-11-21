कानपुर में महिलाओं की दबंगई, ट्रैफिक सिपाही को जड़ दिए कई तमाचे

जागरण संवाददाता, कानपुर। हनुमंत विहार के दासू कुआं में ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक सिपाही को मानवता दिखाना महंगा पड़ गया। सड़क पर लड़खड़ाकर गिरे नशे में धुत युवक को उठाने पहुंचे सिपाही पर मारपीट का आरोप लगाकर भीड़ में शामिल महिलाओं ने तमाचे जड़ दिए। विरोध पर वहां मौजूद लोगों ने भी सिपाही से मारपीट की, जिससे उसके हाथ भी चुटहिल हाे गया।

सिपाही से मारपीट देख राहगीरों ने यूपी-112 पर पुलिस को सूचना दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीन महिलाओं समेत छह लोगों को हिरासत में लेकर थाने आ गई। वहीं, मेडिकल के बाद सिपाही की तहरीर पर आरोपितों के खिलाफ मारपीट, धमकी और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पूरी घटना पास दुकान में लगे सीसी कैमरे में कैद हुई।

रेल बाजार स्थित ट्रैफिक पुलिस लाइन में तैनात सिपाही सूरज कुमार शुक्रवार को दासू कुआं चौराहे पर तैनात थे। दोपहर बाद वाई ब्लाक किदवई नगर निवासी संतोष कुमार बाजपेई नशे में धुत होकर शराब ठेके से निकला और लड़खड़ाकर सड़क किनारे गिर गया। यह देख सिपाही भाग कर उसे उठाने पहुंचा था। वह हाथ पकड़कर उठाने की कोशिश कर रहा था, तभी यह देख लोगों की भीड़ जुटने लगी।

पीटने की उड़ाई अफवाह इसी दौरान सिपाही के नशेबाज को पीटने की अफवाह उड़ा दी, जिससे भीड़ में शामिल सिद्धार्थ नगर की दीप्ति पांडेय ने सिपाही को तमाचा जड़ दिया। इसके बाद उसके साथ ही बसंत उद्यान में चल रहे गायत्री महायज्ञ में शामिल होने जा रहे कानपुर देहात के मूसानगर के सरायखेड़ा निवासी संतोष शुक्ला, उनकी बेटी स्वाती शुक्ला और सिद्धार्थ नगर निवासी दीप्ती की मां अन्नपूर्णा पांडेय ने सिपाही से मारपीट कर दी।