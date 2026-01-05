Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    मेरठ और आसपास के जिलों की बड़ी खबरें, जो 5 जनवरी 2026 की शाम तक सुर्खियों में रहीं

    By Praveen VashishthaEdited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 08:04 PM (IST)

    Top News from Meerut and surrounding districts: आज शाम तक मेरठ और आसपास के जिलों में कई समाचार सुखिर्यों में हैं। इनमें मेरठ के सरधना से भाजपा के पूर् ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    जागरण टीम, मेरठ। मेरठ और आसपास के जिलों में आज कई प्रमुख मामले चर्चा में हैं। यहां हम आपको ऐसी ही बड़ी खबरों को कम शब्दों में बताने जा रहे हैं।

    भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम को परिवार सहित बम से उड़ाने की धमकी

    मेरठ: सरधना के पूर्व भाजपा विधायक संगीत सोम को बांग्लादेश से परिवार सहित बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी भरे फोन काल, मैसेज और वीडियो काल मिलने के बाद पूर्व विधायक के निजी सचिव शेखर ने सरधना थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।

    यह भी पढ़ें- भाजपा के पूर्व MLA संगीत सोम को परिवार सहित बम से उड़ाने की धमकी, बांग्लादेश के नंबरों से आए फोन

    कैंट व मवाना क्षेत्र में आया तेंदुआ, वन विभाग ने चलाया सर्च आपरेशन

    मेरठ : रुड़की रोड स्थित कैट क्षेत्र में गांधी बाग और रेपिड रेल के एमईएस स्टेशन के बराबर में टू सिग्नल रेजिमेंट परिसर के जंगल में तेंदुआ देखा गया है। तेंदुआ सेना के सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सर्च आपरेशन चलाया। हालांकि देर शाम तक तेंदुए को पकड़ने में सफलता नहीं मिली थी।
    वन विभाग की टीम ने कुछ स्थानों पर जाल लगाया है। तेंदुए ने दो नील गायों को भी अपना निवाला बनाया है। दोनों नील गायों के शव जंगल में पड़े मिले हैं। उधर, मवाना क्षेत्र के गांव साधन के खेत में तेंदुआ दिखाई दिया है। यहां भी वन विभाग की टीम सर्च आपरेशन चला रही है।

    यह भी पढ़ें- मेरठ कैंट में कई दिन से दिख रहा तेंदुआ, नीलगाय को मार डाला, दहशत में सैनिकों के परिवार

    आग का गोला बनी कार, पांच सवारों ने कूदकर बचाई जान

    मुजफ्फरनगर: खतौली में सरधना क्षेत्र के गांव अकलपुरा निवासी राजकुमार शर्मा की पुत्री की शादी नवंबर माह में भोकारेड़ी गांव में हुई है। सोमवार दोपहर कार से विवेक शर्मा, दिनेश शर्मा, अक्षय, दीपिका व इतिका उसे मायके लाने के लिए जा रहे थे। कार विवेक चला रहा था। जैसे ही कार रतनपुरी क्षेत्र में सठेड़ी गंगनहर पुल से आगे चौधरी चरण सिंह गंग नहर कांवड़ पटरी मार्ग पर पहुंची, तभी बोनट से धुआं उठने लगा और आग की लपटे उठने लगी। कार में सवार सभी लोगों ने कूदकर जान बचाई।

    यह भी पढ़ें- अचानक कार की बोनट से उठने लगा धुआं और कुछ ही देर में बन गई आग का गोला

    गैंग्स्टर फिरोज खान गिरफ्तार, समर्थन में थाने पहुंचे लोगों को पुलिस ने लौटाया

    शामली : गैंग्स्टर एक्ट के मामले में 30 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त होने के बाद पुलिस के खिलाफ कई वीडियो वायरल करने, आत्महत्या की धमकी देने के आरोपित फिरोज खान समेत तीन लोगों के खिलाफ तीन दिन पहले मुकदमा दर्ज किया गया था। सोमवार को दो थानों की पुलिस फिरोज खान के घर पहुंची और उसको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के कुछ देर बाद आरोपित के समर्थन में उसके परिवार की महिलाएं एवं लोग थाने पहुंचे। पुलिस ने थाने से समर्थकों को समझा-बुझाकर वापस भेज दिया।

    पत्नी के साथ न रहने से परेशान युवक ने पिस्टल से गोली मारकर जान दी

    मुजफ्फरनगर : पटेलनगर में एक युवक ने लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। उसके शव के पास से सुसाइड नोट मिला है। जिसमें उसने आत्महत्या का कारण पत्नी के साथ न रहने और बच्चे न होने के साथ ही आर्थिक रूप से परेशान होना बताया है। पुलिस ने लाइसेंसी पिस्टल को कब्जे में ले लिया। पिता ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इन्कार कर दिया।

    सिर पर पानी का मटका लेकर पूर्व फौजी पहुंचे कलक्ट्रेट

    बागपत : पूर्व फौजी सुभाष चंद्र कश्यप ने सोमवार को कलक्ट्रेट पहुंचकर इंदौर में दूषित पानी सप्लाई होने और उससे हुई मौतों के विरोध में अनोखा प्रदर्शन किया। सिर पर पानी का मटका, सीने व पीठ पर नारे लिखे कागज चिपका रखे थे। उन्होंने दर्शाया कि जनपद की भी स्थिति बहुत खराब है। यहां के लोगों को शुद्ध पेयजल नहीं मिल रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन कलक्ट्रेट प्रभारी को सौंपा।

    यह भी पढ़ें- इंदौर मामले को लेकर UP में पूर्व सैनिक का अनोखा प्रदर्शन, मटके में जल लेकर छाती व पीठ पर नारे किए चस्पा और...

    भाजपा नेता समेत आठ के खिलाफ मुकदमा दर्ज

    बुलंदशहर : पूर्व विधायक अलीम के भतीजे की हत्या के मामले में पुलिस ने भाजपा ग्रामीण मंडल मंत्री समेत आठ के खिलाफ हत्या, जानलेवा हमला और लाइसेंसी पिस्टल लूट के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस ने नामजद एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पूछताछ के लिए पांच को हिरासत में लिया है। पोस्टमार्टम के बाद शव को सुपुर्द ए खाक कर दिया। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा।

    वैशाली एक्सप्रेस में महिला ने बच्चे को दिया जन्म

    बुलंदशहर: बिहार के जिला सिवान क्षेत्र के गांव देवरिया निवासी रंजीत दुबे पत्नी निभा देवी, बेटी आराध्या और सनीन के साथ वैशाली एक्सप्रेस ट्रेन में सवार होकर गाजियाबाद अपने भतीजे की सगाई व शादी में शामिल होने के लिए जा रहे थे। गर्भवती पत्नी ने वैशाली एक्सप्रेस में बच्चे को जन्म दिया। प्रसव के बाद ट्रेन को खुर्जा जंक्शन स्टेशन पर रोका गया और जच्चा-बच्चा को राजकीय महिला अस्पताल खुर्जा में भर्ती कराया गया। दोनों की हालत ठीक है।

    किसान ने जहरीला पदार्थ निगला, मौत

    बिजनौर : हल्दौर थाना क्षेत्र के झालू के मुहल्ला महाजनान निवासी 56 वर्षीय रामेंद्र उर्फ मुन्नु पुत्र रामचंद्र खेतीबाड़ी करते थे। रविवार रात उन्होंने अपने भाई के घर के पास जहरीला पदार्थ निगल लिया। हालत बिगड़ने पर अपने बेटे को मोबाइल फोन से काल कर जहर निगलने की सूचना दी। स्वजन मौके पर पहुंच गए। उन्हें बिजनौर के मंडावर रोड स्थित डा. बीरबल नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। सोमवार सुबह पांच बजे उनकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची हल्दौर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच जारी है।

    एक रात में तीन किसानों का हजारों किया चोरी

    सहारनपुर। सर्दी के मौसम में चोरों की मौज है, जिससे किसान परेशान हैं। रविवार की रात गंगोह क्षेत्र में चोरों ने वजीरपुर मार्ग स्थित तीन खेतों में सेंध लगाकर चोरों ने कृषि यंत्र व अन्य सामान पर हाथ साफ कर दिया। सर्दी अधिक होने के कारण इस समय खेतों में किसान शाम को घर लौट आते है, इसका फायदा चोर उठा रहे हैं।