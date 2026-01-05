मेरठ और आसपास के जिलों की बड़ी खबरें, जो 5 जनवरी 2026 की शाम तक सुर्खियों में रहीं

जागरण टीम, मेरठ। मेरठ और आसपास के जिलों में आज कई प्रमुख मामले चर्चा में हैं। यहां हम आपको ऐसी ही बड़ी खबरों को कम शब्दों में बताने जा रहे हैं। भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम को परिवार सहित बम से उड़ाने की धमकी मेरठ: सरधना के पूर्व भाजपा विधायक संगीत सोम को बांग्लादेश से परिवार सहित बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी भरे फोन काल, मैसेज और वीडियो काल मिलने के बाद पूर्व विधायक के निजी सचिव शेखर ने सरधना थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।

पत्नी के साथ न रहने से परेशान युवक ने पिस्टल से गोली मारकर जान दी मुजफ्फरनगर : पटेलनगर में एक युवक ने लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। उसके शव के पास से सुसाइड नोट मिला है। जिसमें उसने आत्महत्या का कारण पत्नी के साथ न रहने और बच्चे न होने के साथ ही आर्थिक रूप से परेशान होना बताया है। पुलिस ने लाइसेंसी पिस्टल को कब्जे में ले लिया। पिता ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इन्कार कर दिया।

सिर पर पानी का मटका लेकर पूर्व फौजी पहुंचे कलक्ट्रेट बागपत : पूर्व फौजी सुभाष चंद्र कश्यप ने सोमवार को कलक्ट्रेट पहुंचकर इंदौर में दूषित पानी सप्लाई होने और उससे हुई मौतों के विरोध में अनोखा प्रदर्शन किया। सिर पर पानी का मटका, सीने व पीठ पर नारे लिखे कागज चिपका रखे थे। उन्होंने दर्शाया कि जनपद की भी स्थिति बहुत खराब है। यहां के लोगों को शुद्ध पेयजल नहीं मिल रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन कलक्ट्रेट प्रभारी को सौंपा।

वैशाली एक्सप्रेस में महिला ने बच्चे को दिया जन्म बुलंदशहर: बिहार के जिला सिवान क्षेत्र के गांव देवरिया निवासी रंजीत दुबे पत्नी निभा देवी, बेटी आराध्या और सनीन के साथ वैशाली एक्सप्रेस ट्रेन में सवार होकर गाजियाबाद अपने भतीजे की सगाई व शादी में शामिल होने के लिए जा रहे थे। गर्भवती पत्नी ने वैशाली एक्सप्रेस में बच्चे को जन्म दिया। प्रसव के बाद ट्रेन को खुर्जा जंक्शन स्टेशन पर रोका गया और जच्चा-बच्चा को राजकीय महिला अस्पताल खुर्जा में भर्ती कराया गया। दोनों की हालत ठीक है।

किसान ने जहरीला पदार्थ निगला, मौत बिजनौर : हल्दौर थाना क्षेत्र के झालू के मुहल्ला महाजनान निवासी 56 वर्षीय रामेंद्र उर्फ मुन्नु पुत्र रामचंद्र खेतीबाड़ी करते थे। रविवार रात उन्होंने अपने भाई के घर के पास जहरीला पदार्थ निगल लिया। हालत बिगड़ने पर अपने बेटे को मोबाइल फोन से काल कर जहर निगलने की सूचना दी। स्वजन मौके पर पहुंच गए। उन्हें बिजनौर के मंडावर रोड स्थित डा. बीरबल नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। सोमवार सुबह पांच बजे उनकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची हल्दौर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच जारी है।