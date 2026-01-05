Language
    मेरठ कैंट में कई दिन से दिख रहा तेंदुआ, नीलगाय को मार डाला, दहशत में सैनिकों के परिवार

    By SARVENDER PUNDIREdited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 02:13 PM (IST)

    Meerut News : मेरठ कैंट के गांधी बाग जंगल में कई दिनों से एक तेंदुआ देखा जा रहा है, जिससे सैनिकों के परिवार दहशत में हैं। तेंदुए ने एक नीलगाय को भी मा ...और पढ़ें

    मेरठ कैंट में कई दिन से दिख रहा तेंदुआ (सांकेतिक फोटो)


    जागरण संवाददाता, मेरठ। शहर के कैंट क्षेत्र के गांधी बाग के समीप जंगल में एक तेंदुआ दिखाई दिया है। सेना के अधिकारियों ने वन विभाग को सूचना दी है, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। लेकिन सफलता नहीं मिली। इससे सैनिकों के परिवार भी दहशत में हैं। अभी भी वन रेंजर अपनी टीम के साथ जंगल में कांबिंग कर रहे हैं।

    स्थानीय लोगों ने बताया कि टू आर्मी हेड क्वार्टर परिसर में ड्यूटी दे रहे सेना के जवानों को चार दिन पहले तेंदुआ दिखा था। उसी दिन वन विभाग को सूचना दी गई लेकिन कोई नहीं पहुंचा। दो दिन से तेंदुआ लगातार दिख रहा हैं। सोमवार को सेना का एक जवान वन विभाग के ऑफिस भेजा गया तो सोमवार को टीम मौके पर पहुंची, मौके पर देखा तो एक नील गाय को तेंदुए ने खाया हुआ है। वहीं सेना के सीसीटीवी में भी तेंदुआ कैद हुआ है। इस मामले में प्रभागीय निदेशक वानिकी वंदना फोगाट ने बताया कि टीम को लगाया हुआ हैं। जाल लगाने की तैयारी की जा रही है।

    पीएल शर्मा रोड पर व्यापारियों के बीच मारपीट

    जागरण संवाददाता, मेरठ। रोहटा रोड के सरस्वती विहार निवासी तनुज मित्तल सीसीटीवी कैमरे का काम करते हैं। उनका पीएल शर्मा रोड स्थित रुद्रा इंटरप्राइजेज के मालिक सतीश पुंडीर से लेनदेन है। रविवार को तनुज भुगतान के लिए सतीश पुंडीर के पास आए थे। यहां उनकी सतीश से कहासुनी हो गई। आरोप है कि सतीश और उसके साथियों ने मारपीट कर तनुज को गंभीर घायल कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंची। घायल तनुज को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। सीओ नवीना शुक्ला ने बताया कि तनुज की तहरीर पर लालकुर्ती पुलिस ने सतीश पुंडीर व उसके साथियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।