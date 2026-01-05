Language
    भाजपा के पूर्व MLA संगीत सोम को परिवार सहित बम से उड़ाने की धमकी, बांग्लादेश के नंबरों से आए फोन

    By Jagran News Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 01:38 PM (IST)

    sangeet som : पूर्व भाजपा विधायक संगीत सोम को परिवार सहित बम से उड़ाने की धमकी मिली है। यह धमकी बांग्लादेशी नंबरों से फोन कॉल, मैसेज और वीडियो कॉल के ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

     सरधना के पूर्व विधायक एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता संगीत सोम (फाइल फोटो)

    संवाद सूत्र, जागरण, सरधना (मेरठ)। सरधना के पूर्व विधायक एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता संगीत सोम को बांग्लादेश से परिवार सहित बम से उड़ाकर जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है। धमकी भरे फोन कॉल, मैसेज और वीडियो कॉल मिलने के बाद पूर्व विधायक के निजी सचिव शेखर ने सरधना थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस और खुफिया एजेंसियां सतर्क हो गई हैं।

    पूर्व विधायक संगीत सोम के निजी सचिव शेखर के अनुसार सोमवार सुबह करीब आठ बजे उनके मोबाइल पर अज्ञात अंतरराष्ट्रीय नंबरों से धमकी भरे संदेश और वीडियो कॉल आए। कॉल करने वालों ने पूर्व विधायक को परिवार सहित बम से उड़ाकर जान से मारने के साथ-साथ कुछ प्रमुख न्यूज चैनलों को भी बम से उड़ाने की धमकी भी दी। इससे उनके समर्थकों व स्वजन में भी दहशत का माहौल बन गया।

    उन्होंने सभी संदिग्ध नंबर पुलिस को सौंप दिए हैं। प्रभारी निरीक्षक दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि धमकी देने वाले नंबर बांग्लादेश के हैं। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से कॉल और मैसेज की तकनीकी जांच शुरू कर दी है, ताकि धमकी देने वालों की पहचान और उनकी मंशा स्पष्ट की जा सके।

    यह भी पढ़ें- संगीत सोम ने शाहरुख खान को बताया 'देश का गद्दार', बांग्लादेश से जोड़ा यह कनेक्शन

    दरअसल 31 दिसंबर को संगीत सोम ने बांग्लादेश के एक खिलाड़ी को आईपीएल में खरीदे जाने को लेकर बयान दिया था। जिसके बाद यह मामला चर्चा में आया। बाद में बीसीसीआई ने संबंधित खिलाड़ी को टीम से रिलीज करने का निर्णय लिया था। इसी घटनाक्रम के बाद धमकी मिलने की आशंका जताई जा रही है।

    यह भी पढ़ें- IPL से बाहर होंगे मुस्ताफिजुर रहमान, इसे लेकर भाजपा के पूर्व MLA संगीत सोम ने दिया बड़ा बयान, बताया सनातनियों की जीत

    इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए संगीत सोम ने कहा कि वह सनातन धर्म और देशहित से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात मजबूती से रखते रहेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि धमकियों से वह डरने वाले नहीं हैं। उधर, सीओ सरधना आशुतोष कुमार का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और साइबर व अन्य तकनीकी माध्यमों से जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपितों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।