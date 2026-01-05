भाजपा के पूर्व MLA संगीत सोम को परिवार सहित बम से उड़ाने की धमकी, बांग्लादेश के नंबरों से आए फोन

संवाद सूत्र, जागरण, सरधना (मेरठ)। सरधना के पूर्व विधायक एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता संगीत सोम को बांग्लादेश से परिवार सहित बम से उड़ाकर जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है। धमकी भरे फोन कॉल, मैसेज और वीडियो कॉल मिलने के बाद पूर्व विधायक के निजी सचिव शेखर ने सरधना थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस और खुफिया एजेंसियां सतर्क हो गई हैं।

पूर्व विधायक संगीत सोम के निजी सचिव शेखर के अनुसार सोमवार सुबह करीब आठ बजे उनके मोबाइल पर अज्ञात अंतरराष्ट्रीय नंबरों से धमकी भरे संदेश और वीडियो कॉल आए। कॉल करने वालों ने पूर्व विधायक को परिवार सहित बम से उड़ाकर जान से मारने के साथ-साथ कुछ प्रमुख न्यूज चैनलों को भी बम से उड़ाने की धमकी भी दी। इससे उनके समर्थकों व स्वजन में भी दहशत का माहौल बन गया।