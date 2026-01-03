IPL से बाहर होंगे मुस्ताफिजुर रहमान, इसे लेकर भाजपा के पूर्व MLA संगीत सोम ने दिया बड़ा बयान, बताया सनातनियों की जीत
बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल 2026 से बाहर हो गए हैं। बीसीसीआई ने कोलकाता नाइट राइडर्स को उन्हें रिलीज करने का निर्देश दिया। पूर्व भाजपा
जागरण संवाददाता, मेरठ। बांग्लादेश के खिलाड़ी मुस्ताफिजुर रहमान 26 मार्च से शुरू हो रहे इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। बीसीसीआई के सचिव देवाजीत सैकिया द्वारा फिल्म अभिनेता शाहरुख खान की टीम 'कोलकाता नाइट राइडर्स' को बांग्लादेशी तेज गेंदबाज को रिलीज करने के निर्देश दिए जाने पर पूर्व भाजपा विधायक संगीत सोम ने भारत सरकार को धन्यवाद दिया।
कहा कि बीसीसीआई ने सनातनियों की भावनाओं को देखते हुए यह फैसला लिया है। यह फैसला करोड़ों सनातनियों की जीत है। दरअसल, संगीत सोम ने बांग्लादेशी क्रिकेटर की भागीदारी का विरोध करते हुए इसे अनुचित करार दिया था।
संगीत सोम ने शाहरुख खान पर साधा था निशाना
बुधवार को मेरठ के दौराला स्थित सुमित्रा फार्म हाउस में आयोजित कार्यक्रम में संगीत सोम ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा था कि एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, दूसरी ओर शाहरुख खान इंडियन प्रीमियर लीग की अपनी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए बांग्लादेश के खिलाड़ी मुस्ताफिजुर रहमान को 9.20 करोड़ रुपये में खरीद रहे हैं। उन्होंने खान पर निशाना साधते हुए उन्हें गद्दार तक कह दिया था।
उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पर चिंता जताते हुए विपक्षी बयानों की निंदा की। संगीत सोम के इस बयान के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गईं थीं। उधर, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर कोलकाता नाइट राइडर्स को मुस्ताफिजुर रहमान को रिलीज करने का निर्देश दिया है।
