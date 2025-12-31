संगीत सोम ने शाहरुख खान को बताया 'देश का गद्दार', बांग्लादेश से जोड़ा यह कनेक्शन
भाजपा नेता और मेरठ के सरधना से पूर्व विधायक संगीत सोम ने शाहरुख खान को देश का गद्दार बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं पर ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, लावड़ (मेरठ)। भाजपा नेता व सरधना के पूर्व विधायक संगीत सोम (Sangeet Som) ने फिल्म अभिनेता शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने शाहरुख खान को देश का गद्दार बताया है। कहा कि एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या की जा रही है। दूसरी ओर, शाहरूख खान बांग्लादेश के खिलाड़ी को साढ़े नौ करोड़ रुपये में खरीद रहे है।
बुधवार को दौराला स्थित सुमित्रा फार्म हाऊस में जन शताब्दी समारोह के तहत आयोजित अटल स्मृति सम्मेलन एवं मतदाता गहन पुनरीक्षण कार्यशाला में जनसभा को संबोधित करते हुए संगीत सोम ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम किया जा रहा है। बहन-बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहा हैं, इसके बावजूद कुछ लोग प्रधानमंत्री को गालियां दे रहे हैं, जो बेहद निंदनीय है।
जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विदेश जाते हैं तो पूरी दुनिया, यहां तक कि अमेरिका भी उनका सम्मान करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार के जनकल्याणकारी कार्यों फ्री राशन, घर-घर शौचालय, उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर से विरोधी दल बौखला गए हैं।
फिल्म अभिनेता शाहरुख खान पर भी सीधा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि देश के कुछ लोग क्रिकेट और फिल्मों के जरिए राष्ट्रविरोधी ताकतों को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने अभिनेता शाहरूख खान को गद्दार बताते हुए कहा कि देश के लोगों ने उन्हें पहचान दी है, अब ऐसे लोगों की देश को जरुरत नहीं है।
संगीत सोम ने कहा कि देश में गद्दारों की कमी नहीं है और ऐसे लोगों पर कड़ी नजर रखने की जरुरत है। उन्होंने बांग्लादेश के मुद्दे पर केंद्र सरकार से सख्त रुख अपनाने की मांग भी की। इस दौरान महिलाओं को कंबलों का वितरण किया गया।
