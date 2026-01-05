Language
    इंदौर मामले को लेकर UP में पूर्व सैनिक का अनोखा प्रदर्शन, मटके में जल लेकर छाती व पीठ पर नारे किए चस्पा और...

    By Jagran News Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 05:05 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में पूर्व सैनिक सुभाष चंद्र कश्यप ने कलक्ट्रेट में इंदौर में दूषित पानी की आपूर्ति और उससे हुई मौतों के विरोध में प्रदर्शन ...और पढ़ें

    बागपत कलक्ट्रेट में मटके में जल लेकर प्रदर्शन करते सुभाष कश्यप।

    जागरण संवाददाता, बागपत। पूर्व सैनिक सुभाष चंद्र कश्यप ने सोमवार को बागपत कलक्ट्रेट पहुंचकर मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी सप्लाई होने और उससे हुई मौतों के विरोध में अनोखा प्रदर्शन किया। वह दोपहर करीब 12:36 बजे कलक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी छाती और पीठ पर विरोध से जुड़े नारे लिखे कागज चिपका रखे थे। उन्होंने और जिलाधिकारी कार्यालय में मटके में शुद्ध जल लेकर ज्ञापन कलक्ट्रेट प्रभारी को सौंपा। ज्ञापन में इंदौर की जनता को शुद्ध जल उपलब्ध कराने और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की।

    इंदौर में हुईं मौतों पर जताया विरोध

    सुभाष चंद्र कश्यप ने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिल रही है कि इंदौर में बहुत से लोगों को दूषित पानी पीना पड़ा, जिससे दर्जन भर से अधिक लोगों की मौत हो गई। उन्होंने इसे जनता के साथ अन्याय बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का सपना “हर घर नल से शुद्ध जल” आज भी अधूरा है। सत्ता के घमंड में जनप्रतिनिधियों की भाषा और संवेदनशीलता खत्म होती जा रही है।
    उन्होंने कश्यप समाज की परंपराओं का उल्लेख करते हुए कहा कि कहार, केवट और धीमर समाज ने हमेशा शुद्ध पानी पहुंचाने का कार्य किया है। इसके बाद उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन कलक्ट्रेट प्रभारी को सौंपा। ज्ञापन में इंदौर की जनता को शुद्ध जल उपलब्ध कराने और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की।

    कुत्ते को जबरन शराब पिलाने का आरोपित गिरफ्तार

    जागरण संवाददाता, बागपत। एक युवक द्वारा कुत्ते को जबरन शराब पिलाने का वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में भारी नाराजगी फैल गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित जितेंद्र उर्फ बल्लम को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना किरठल गांव की है, जहां युवक ने कुत्ते के साथ अमानवीय व्यवहार किया था। पुलिस ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।