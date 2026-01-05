Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    अचानक कार की बोनट से उठने लगा धुआं और कुछ ही देर में बन गई आग का गोला

    By Jagran News Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 03:45 PM (IST)

    Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर के खतौली क्षेत्र में एक चलती कार में अचानक आग लग गई। सरधना के अकलपुरा निवासी विवेक शर्मा की कार से रतनपुरी क्षेत्र में ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    संवाद सहयोगी, खतौली (मुजफ्फरनगर)।  खतौली क्षेत्र में कार में अचानक आग लगने से अफरातफरी मच गई। कुछ ही देर में कार आग का गोला बन गई।

    सरधना क्षेत्र के गांव अकलपुरा निवासी राजकुमार शर्मा की पुत्री की शादी नवंबर माह में भोकरहेड़ी गांव में हुई थी। सोमवार दोपहर कार से विवेक शर्मा, दिनेश शर्मा, अक्षय, दीपिका व इतिका उसे मायके लाने के लिए जा रहे थे। कार विवेक चला था। जैसे ही कार रतनपुरी क्षेत्र में सठेड़ी गंग नहर पुल से आगे चौधरी चरण सिंह गंग नहर कांवड़ पटरी मार्ग पर पहुंची, तभी अचानक कार के बोनट से धुआं उठने लगा और आग की लपटे उठने लगीं। कार में सवार सभी लोगों ने कूदकर जान बचाई। देखते ही देखते कार धूं धूं कर जलने लगी।

    मौके पर राहगीरों की खासी भीड़ लग गई। सवारों ने लोगों की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी। कार जल गई। लोगों ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। कार में आग लगने का कारण शार्ट सर्किट बताया गया है।

    हाईवे पर कचरा लदा ट्रक पकड़ा, हंगामा

    संवाद सहयोगी, जागरण, खतौली (मुजफ्फरनगर)। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली-देहरादून हाईवे पर कचरे से लदा एक ट्रक पकड़ा। कार्यकर्ताओं ने कचरे पर रोक न लगने को लेकर हंगामा किया और मामले में कार्रवाई की मांग की। प्रदूषण विभाग ने ट्रक में लदे कचरे का सैंपल जांच के लिए लिया।
    रविवार की सुबह, भाकियू अराजनैतिक के जिला महासचिव पवित अहलावत, ब्लाक अध्यक्ष गुड्डू चौधरी, युवा ब्लाक अध्यक्ष सुमित दाहौड़ और बलराज ने हाईवे पर कचरा लदे ट्रक को रोका। उन्होंने फैक्ट्रियों में कचरा ले जाने पर रोक न लगाए जाने के खिलाफ हंगामा किया। ट्रक चालक से कचरा लाने और ले जाने से संबंधित दस्तावेज मांगे गए।

    एसडीएम, एआरटीओ और प्रदूषण विभाग को सूचित किया गया। नायब तहसीलदार राजीव त्यागी, प्रदूषण विभाग के अवर अभियंता राजा गुप्ता और पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचे। उन्होंने कचरा लदे ट्रक का चालान और मानक विपरीत कचरा लाने पर जुर्माना लगाने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि ट्रकों में आरडीएफ के नाम पर प्रतिबंधित कूड़ा ले जाया जा रहा है। अधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को समझाकर शांत किया। प्रदूषण विभाग की टीम ने ट्रक में लदे कचरे की जांच के लिए सैंपल लिया। ट्रक स्वामी ने कहा कि कचरा लदे ट्रक को सरकारी अधिकारियों द्वारा रोका जाना चाहिए।