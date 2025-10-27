Language
    कानपुर देहात में मारपीट का मामले में धारा कम कराने का सौदा, दारोगा पांच हजार रिश्वत लेते पकड़ा

    By Anurag Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 07:24 PM (IST)

    कानपुर देहात के रूरा थाने में विजिलेंस टीम ने दारोगा संजय कुमार सिंह को पांच हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। दारोगा अंबरपुर गांव में मारपीट के एक मामले में धारा कम करने के लिए भोला कोरी नामक व्यक्ति से संपर्क में था, जिससे उसने रिश्वत की मांग की थी। मिठाई की दुकान पर रिश्वत लेते हुए उसे रंगे हाथों पकड़ा गया, जिसके बाद उसे विजिलेंस कार्यालय ले जाया गया।

    जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। रूरा थाने में तैनात दारोगा संजय कुमार सिंह को विजिलेंस टीम ने पांच हजार रुपये रिश्वत लेते समय पकड़ लिया। अंबरपुर गांव में मारपीट के मामले में धारा कम करने को लेकर वह भोला कोरी से संपर्क में थे।भोला मुकदमे में आरोपित था और पांच हजार रुपये की मांग की थी।

    सोमवार शाम को एक मिठाई की दुकान पर भोला से दारोगा संजय मिलने आया था जहां पर पांच हजार लेते ही पहले से तैनात टीम के सदस्यों ने उसे धर लिया।इसके बाद कानपुर ग्वालटोली विजिलेंस कार्यालय लेकर निकल गए।