Kanpur Breaking: कानपुर की अपराध से जुड़ी खबरें पढ़ें बस एक क्लिक में, 27 अक्टूबर को कहां- क्या हुआ

जागरण टीम, कानपुर। UP Breaking News Today 27 October 2025: कानपुर (Kanpur) की आज की अपराध और घटनाक्रम से जुड़ी ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 27 अक्टूबर 2025 की खबरें और समाचार: कल्याणपुर आवास विकास तीन में संदिग्ध परिस्थितयों में एक किशोर की मौत हो गई, अधिवक्ताओं पर केस दर्ज होने पर एसोसिएशन ने नाराजगी जताई सहित अन्य खबरें। पढ़ें, खबरें विस्तार से....।

कल्याणपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में किशोर की मौत

कल्याणपुर आवास विकास–तीन निवासी सोमवती ने बताया कि उनका 16 वर्षीय बेटा मसवानपुर स्थित एक चट्‌टा संचालक के पास बीते तीन साल से काम कर रहा था। करवाचौथ से एक–दो दिन पहले चट्‌टा संचालक के कहने पर किशोर व उसके साथी ने इलाके में रहने वाले अमन का मोबाइल चोरी कर लिया था। स्वजन का आरोप है कि साथी किशोर ने मोबाइल बेंच दिया था, जिसके पैसे ईशू मांग रहा था। जिस पर किशोर ने उसकी डंडों ने पिटाई कर दी थी। स्वजन ने बताया कि उसका घर में ही इलाज चल रहा था। रविवार देर रात ईशू की मौत हो गई।



अधिवक्ताओं के खिलाफ केस दर्ज होने पर एसोसिएशन ने जताई नाराजगी

अधिवक्ताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज होने पर बार एसोसिएशन के पदाधिकारी पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुलिस आयुक्त से मिलने पहुंचे। पुलिसकर्मियों के रोकने पर कार्यालय के बाहर फर्श पर बैठने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें रोक लिया गया। इसके बाद सभी को अंदर बुलाया गया।