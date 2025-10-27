Language
    Kanpur Breaking: कानपुर की अपराध से जुड़ी खबरें पढ़ें बस एक क्लिक में, 27 अक्टूबर को कहां- क्या हुआ

    By Anurag Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 02:54 PM (IST)

    Kanpur Breaking News: उत्तर प्रदेश के कानपुर से जुड़ी आज सोमवार 27 अक्टूबर 2025 की मुख्य अपराध से जुड़ी खबरें और घटनाएं (Aaj Ki Taza Khabar)। आपको शहर और उसके आस-पास की बड़ी खबरों व घटनाक्रमों के बारे में भी जानने के लिए जुड़े रहिए कानपुर दैनिक जागरण के साथ।

    जागरण टीम, कानपुर। UP Breaking News Today 27 October 2025: कानपुर (Kanpur) की आज की अपराध और घटनाक्रम से जुड़ी ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 27 अक्टूबर 2025 की खबरें और समाचार: कल्याणपुर आवास विकास तीन में संदिग्ध परिस्थितयों में एक किशोर की मौत हो गई, अधिवक्ताओं पर केस दर्ज होने पर एसोसिएशन ने नाराजगी जताई सहित अन्य खबरें। पढ़ें, खबरें विस्तार से....।

    कल्याणपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में किशोर की मौत


    कल्याणपुर आवास विकास–तीन निवासी सोमवती ने बताया कि उनका 16 वर्षीय बेटा मसवानपुर स्थित एक चट्‌टा संचालक के पास बीते तीन साल से काम कर रहा था। करवाचौथ से एक–दो दिन पहले चट्‌टा संचालक के कहने पर किशोर व उसके साथी ने इलाके में रहने वाले अमन का मोबाइल चोरी कर लिया था। स्वजन का आरोप है कि साथी किशोर ने मोबाइल बेंच दिया था, जिसके पैसे ईशू मांग रहा था। जिस पर किशोर ने उसकी डंडों ने पिटाई कर दी थी। स्वजन ने बताया कि उसका घर में ही इलाज चल रहा था। रविवार देर रात ईशू की मौत हो गई।


    अधिवक्ताओं के खिलाफ केस दर्ज होने पर एसोसिएशन ने जताई नाराजगी


    अधिवक्ताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज होने पर बार एसोसिएशन के पदाधिकारी पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुलिस आयुक्त से मिलने पहुंचे। पुलिसकर्मियों के रोकने पर कार्यालय के बाहर फर्श पर बैठने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें रोक लिया गया। इसके बाद सभी को अंदर बुलाया गया।

    छात्रा ने संदिग्ध परिस्थितियों में फंदा लगाकर की आत्महत्या

    गुजैनी थानाक्षेत्र में रविवार देर रात छात्रा ने संदिग्ध परिस्थितियों में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। देर रात स्वजन लौटे तो दरवाजा तोड़ने पर उसका शव फंदे पर लटकता मिला। किशोरी 11 वीं की छात्रा थी। बिहारीपुरवा निवासी दिलीप सिंह चौहान घर के पास ही पान मसाले और मूंगफली की दुकान चलाते है। उनकी 17 वर्षीय छोटी बेटी रिया 11 वीं की छात्रा थी। परिवार में बड़ी बहन रिद्धिमा है जो अमौसी एयरपोर्ट पर जाब करती है जबकि मां अरुणा देवी और एक बेटा जयवीर है। रविवार देर रात दिलीप सिंह पत्नी अरुणा देवी के साथ घर लौटे तो रिया को आवाज दी लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला जिसके बाद पड़ोसियों की मदद से दरवाजा तोड़ा गया तो बेटी का शव फंदे पर लटकता मिला। स्वजन रिया को फंदे से उतारकर उसे पास के निजी अस्पताल ले गए जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गुजैनी थाना प्रभारी अमरनाथ विश्वकर्मा ने बताया कि फोरेंसिक टीम को मौके पर कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है वहीं स्वजन भी आत्महत्या का कारण नहीं बता सके।