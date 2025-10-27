Language
    कानपुर देहात में बजरी लदा डंपर बाइक पर पलटा, एक की मौत

    By Anurag Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 04:18 PM (IST)

    कानपुर देहात में एक दर्दनाक हादसे में बजरी से लदा एक डंपर बाइक पर पलट गया, जिससे एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और डंपर चालक फरार है। घटना के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है।

    हादसे के बाद क्रेन से डंपर को उठवाते पुलिस कर्मी। जागरण

    जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। भोगनीपुर के पुखरायां पटेल चौक के पास बाइक सवार को बचाने में ब्रेक मारने पर बजरी लदा डंपर पलट गया। गिट्टी एक बाइक सवार जरैलापुरवा के प्रहलाद सचान पर गिरा जिससे उनकी जान चली गई। वहीं स्कार्पियो कार भी चपेट में आई, जिसमें से रवि व एक मासूम बेटा बच निकले। दो वर्षीय मासूम के अंदर होने की बात कही है, क्रेन से कार को निकालने का प्रयास चल रहा।

