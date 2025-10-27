कानपुर देहात में बजरी लदा डंपर बाइक पर पलटा, एक की मौत

जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। भोगनीपुर के पुखरायां पटेल चौक के पास बाइक सवार को बचाने में ब्रेक मारने पर बजरी लदा डंपर पलट गया। गिट्टी एक बाइक सवार जरैलापुरवा के प्रहलाद सचान पर गिरा जिससे उनकी जान चली गई। वहीं स्कार्पियो कार भी चपेट में आई, जिसमें से रवि व एक मासूम बेटा बच निकले। दो वर्षीय मासूम के अंदर होने की बात कही है, क्रेन से कार को निकालने का प्रयास चल रहा।