    दीपावली की छुट्टी के बाद घर कानपुर से दिल्ली जा रहे थे ICICI बैंक मैनेजर, सांड़ से बाइक टकराने से मौत

    By Ankit Tripathi Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 09:34 PM (IST)

    कानपुर देहात के रसूलाबाद में बेला-रसूलाबाद मार्ग पर एक दर्दनाक हादसे में आईसीआईसीआई बैंक के मैनेजर की मौत हो गई। वह दीपावली की छुट्टी के बाद अपने चचेरे भाई के साथ दिल्ली लौट रहे थे, तभी उनकी बाइक एक सांड से टकरा गई। इस घटना में उनके चचेरे भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। पिछले तीन महीनों में आवारा गोवंश के कारण यह सातवीं मौत है।

    Hero Image

    हादसे के बाद राेते स्वजन। जागरण

    संवाद सहयोगी, जागरण, रसूलाबाद(कानपुर देहात)। एक बार फिर बेसहारा गोवंश की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई। आईसीआईसीआई बैंक मैनेजर दीपावली में कानपुर घर आए थे। छुट्टी खत्म होने के बाद दिल्ली वापस जा रहे थे। इसी बीच हादसे का शिकार हो गए। पिछले तीन महीने से सात लोगों की बेसहारा गोवंश की वजह से मौत हो चुकी है।

    बेला-रसूलाबाद मार्ग पर याकूबपुर गांव के पास रविवार को सांड़ से टकराकर तेज रफ्तार बाइक सवार बैंक मैनेजर की मौत हो गई। वह दिल्ली में आइसीआइसीआइ बैंक में मैनेजर थे और चचेरे भाई के साथ दिल्ली जा रहे थे। गंभीर घायल चचेरे भाई को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। अस्पताल पहुंचे स्वजन बदहवास हो बिलखने लगे।


    कानपुर के शिवराजपुर ब्लाक सखरेज के बाचीपुर निवासी 29 वर्षीय प्रवीन भारती दिल्ली में आइसीआइसीआइ बैंक शाखा बदरपुर में मैनेजर थे। वह दीपावली पर घर आए थे। रविवार शाम चचेरे भाई राहुल के साथ वापस दिल्ली जा रहे थे। 'शाम चार बजे रसूलाबाद-बेला मार्ग पर याकूबपुर गांव के सामने सांड़ के सामने आने पर बाइक टकरा गई। हादसे में प्रवीन का हेलमेट भी टूट गया, जिससे सिर में गंभीर चोट आ गई।

    पुलिस ने दोनों को एंबुलेंस से सीएचसी में भर्ती कराया, जहां इमरजेंसी चिकित्सक डा. सौरभ शाक्य ने प्रवीन को मृत घोषित कर दिया। प्रवीन के पिता रामसागर ने बताया कि बेटा दीपावली की छुट्टी पर घर आया था। अस्पताल पहुंचीं मां सुषमा, छोटा भाई लालू, दो बहनें बदहवास हो बिलखने लगीं। प्रभारी निरीक्षक सतीश कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

    बेसहारा गोवंश से इन जिलों में भी हो चुकी मौत

     

    • 21 अगस्त को फर्रुखाबाद के कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव मलू का नगला निवासी 50 वर्षीय हरिश्चंद्र जाटव रात 12 बजे छत से उतरकर लघुशंका करने घर के बाहर आए। तभी उन्हें सांड़ ने उठाकर पटक दिया था। जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी।
    • 23 जुलाई को जालौन में आटा थाना क्षेत्र के ग्राम परासन में 70 वर्षीय किसान जगदीश सिंह अपने घर के बाहर चारपाई पर सो रहे थे। इसी दौरान रात करीब 12 बज दो सांड़ आपस में लड़ते हुए उनके दरवाजे तक पहुंच गए। एक सांड़ ने चारपाई को टक्कर मार दी। इससे जगदीश सिंह नीचे गिर गए। दूसरे सांड़ ने उन्हें पैरों तले कुचल दिया था जिससे उनकी मौत हो गई थी।
    • 31 मई को उन्नाव में कोल्डड्रिंक लेकर भतीजे के साथ घर लौट रहे चाचा पर सांड़ ने हमला कर दिया। सींग, सिर पर मारकर सड़क पर तब तक रगड़ता रहा, जब तक मौत नहीं हो गई। भतीजे ने कई बार बचाने का प्रयास किया तो उसे दौड़ा लिया। यह घटना पास में लगे कैमरे में कैद हो गई। आसपास के लोग 10 मिनट बाद सांड़ को भगा सके। घटना शनिवार शाम को उन्नाव शहर के मुहल्ला गांधी नगर में हुई।
    • छह सितंबर को कानपुर में दो सांड़ों की लड़ाई में सचेंडी में मानशिला मंदिर के पास मजदूर की मौत हो गई थी।
    • कानपुर के कल्याणपुर के अंबेडकर पुरम में बीते 17 सितंबर को घर से टहलने निकले बुजुर्ग पर गोवंश ने हमला कर दिया। घायल बुजुर्ग की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई थी।
    • 19 अक्टूबर को राठ कस्बे के मल्हौवा रोड पर पशु बाजार के पास सड़क पर लड़ रहे दो सांड़ बाइक से टकरा गए। इस हादसे में बाइक पर बैठी एक महिला की सड़क पर गिरने से मौत हो गई थी।

