दीपावली की छुट्टी के बाद घर कानपुर से दिल्ली जा रहे थे ICICI बैंक मैनेजर, सांड़ से बाइक टकराने से मौत

संवाद सहयोगी, जागरण, रसूलाबाद(कानपुर देहात)। एक बार फिर बेसहारा गोवंश की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई। आईसीआईसीआई बैंक मैनेजर दीपावली में कानपुर घर आए थे। छुट्टी खत्म होने के बाद दिल्ली वापस जा रहे थे। इसी बीच हादसे का शिकार हो गए। पिछले तीन महीने से सात लोगों की बेसहारा गोवंश की वजह से मौत हो चुकी है।

बेला-रसूलाबाद मार्ग पर याकूबपुर गांव के पास रविवार को सांड़ से टकराकर तेज रफ्तार बाइक सवार बैंक मैनेजर की मौत हो गई। वह दिल्ली में आइसीआइसीआइ बैंक में मैनेजर थे और चचेरे भाई के साथ दिल्ली जा रहे थे। गंभीर घायल चचेरे भाई को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। अस्पताल पहुंचे स्वजन बदहवास हो बिलखने लगे।



कानपुर के शिवराजपुर ब्लाक सखरेज के बाचीपुर निवासी 29 वर्षीय प्रवीन भारती दिल्ली में आइसीआइसीआइ बैंक शाखा बदरपुर में मैनेजर थे। वह दीपावली पर घर आए थे। रविवार शाम चचेरे भाई राहुल के साथ वापस दिल्ली जा रहे थे। 'शाम चार बजे रसूलाबाद-बेला मार्ग पर याकूबपुर गांव के सामने सांड़ के सामने आने पर बाइक टकरा गई। हादसे में प्रवीन का हेलमेट भी टूट गया, जिससे सिर में गंभीर चोट आ गई।

पुलिस ने दोनों को एंबुलेंस से सीएचसी में भर्ती कराया, जहां इमरजेंसी चिकित्सक डा. सौरभ शाक्य ने प्रवीन को मृत घोषित कर दिया। प्रवीन के पिता रामसागर ने बताया कि बेटा दीपावली की छुट्टी पर घर आया था। अस्पताल पहुंचीं मां सुषमा, छोटा भाई लालू, दो बहनें बदहवास हो बिलखने लगीं। प्रभारी निरीक्षक सतीश कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।