Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जागरण आपके द्वार: कानपुर के इस वार्ड की 60 हजार आबादी, जहां जोनल पंपिंग स्टेशन वहीं पानी के लिए जूझ रही जनता

    By Anurag Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 09:50 PM (IST)

    कानपुर के वार्ड 20, फजलगंज में 60 हजार की आबादी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है। 2012 में बना पंपिंग स्टेशन अभी तक चालू नहीं हो पाया है। लोग पेयजल, सीवर, गंदगी और अतिक्रमण से परेशान हैं। सड़कों पर अतिक्रमण और खुले नालों से जनता त्रस्त है। दैनिक जागरण के शिविर में लोगों ने अपनी समस्याओं को रखा और अधिकारियों से समाधान की मांग की।

    prefferd source google
    Hero Image

    वार्ड 20 फजलगंज में दैनिक जागरण द्वारा आयोजित जागरण आपके द्वार कार्यक्रम में लोगों की समस्या सुनतीं महापौर प्रमिला पांडेय। साथ में पार्षद नीरज रक्सेल व नगर निगम के अधिकारी। जागरण

    जागरण संवाददाता, कानपुर। कालपी रोड से जुड़ा हुआ वार्ड 20 फजलगंज औद्योगिक क्षेत्र और मोटर बाजार होने के बाद भी यहां की 60 हजार आबादी समस्याओं से जूझ रही है। वार्ड में पेयजल, सीवर, गंदगी और अतिक्रमण की समस्या है। सड़कें टूटी और लाइटें बंद हैं। इन मूलभूत सुविधाओं को लेकर क्षेत्रीय लोगों का दर्द रविवार को गड़रियनपुरवा में लगाए गए जागरण आपके द्वार शिविर में फूट पड़ा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें


    जनता ने महापौर प्रमिला पांडेय और पार्षद नीरज रक्सेल को बताया कि जल निगम ने वर्ष 2012 में क्षेत्र में जोनल पंपिंग स्टेशन और पानी की टंकी बनाई थी। इससे कम से कम तीन वार्डों को पीने का पानी मिलता लेकिन यह पंपिंग स्टेशन आज तक चालू नहीं हुआ। मोटर खराब हो गई है। महापौर ने मौके पर जाकर देखने के बाद कहा कि इसको लेकर अफसरों से बात करेंगी।

    09KNC_15_09112025_505.JPG

    वार्ड 20 फजलगंज में बंद पड़ा जोनल पंपिंग स्टेशन और धूल फांक रही मोटर। जागरण


    आवारा कुत्ते, बेसहारा पशु बड़ी समस्या

    क्षेत्रीय लोगों ने अतिक्रमण, चोक नालियां, खुले नाले और टूटी सड़कों की शिकायत की। आवारा कुत्ते व बेसहारा जानवर भी बड़ी समस्या हैं। कहा कि पार्कों से जर्जर शौचालय हटाए जाएं और पार्कों का सुंदरीकरण हो। फजलगंज चौराहा के पास बस वालों ने सड़क पर कब्जा कर रखा है, जिससे रास्ता बहुत संकरा हो गया है।

    09KNC_18_09112025_505.JPG

    वार्ड 20 फजलगंज में फुटपाथ पर नजर आता अतिक्रमण। जागरण


    सड़क पर निकलना मुश्किल

    क्षेत्र के सत्यनारायण गुप्ता, वीरेन्द्र पाल, रामचंदर पाल ने कहा कि बंद लाइटों को चालू कराया जाए। अशोक पाल, ओम प्रकाश गौतम, दीपू शर्मा ने कहा कि बेसहारा जानवरों और अतिक्रमण के कारण सड़क पर निकलना मुश्किल हो गया है। कुत्तों के आतंक से निजात दिलाई जाए।

    09KNC_16_09112025_505.JPG

    वार्ड 20 फजलगंज में जाम नजर आती नाली। जागरण


    खुले नाले और नालियां

    अमित पाल, धीरज, विशू, ईशू और कैलाश बाजपेई ने कहा कि खुले नाले, नालियों को बंद कराया जाए। पेयजल लाइनों को चालू कराया जाए। साथ ही जहां पर दूषित पानी आ रही है, उसको ठीक कराया जाए।

     09KNC_14_09112025_505.JPG

    वार्ड 20 फजलगंज में दैनिक जागरण द्वारा आयोजित जागरण आपके द्वार कार्यक्रम में लाइट की समस्या उठने के बाद ठीक करता कर्मी। जागरण

     

    सुबह ही साफ हो गई गंदगी, लगने लगे लाइटों में स्विच

    दैनिक जागरण के वार्ड 20 फजलगंज में जागरण आपके द्वार शिविर की जानकारी मिलते ही अफसरों ने क्षेत्र की सफाई के साथ जगह-जगह फैली गंदगी हटवाना शुरू कर दिया। क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि कई दिनों से गंदगी क्षेत्र में फैली पड़ी थी। इसके कारण निकलना मुश्किल हो गया था। सुबह नींद खुलते ही देखा कि चारों तरफ सफाई हो रही है। ऐसे ही दैनिक जागरण की टीम क्षेत्र में आती रहे तो सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। वहीं साढ़े 10 बजे क्षेत्र में लाइटें जल रही थीं। दैनिक जागरण की टीम ने अफसरों को दिखाया तो मौके पर ही क्षेत्र के कर्मचारियों को फटकार लगा लाइटें बंद कराईं। इसके अलावा स्विच लगवाया ताकि क्षेत्रीय जनता लाइट बंद कर सके।

     

    ये अफसर मौजूद रहे

    मार्ग प्रकाश विभाग के मुख्य अभियंता आरके पाल, जोनल स्वास्थ्य अधिकारी डा. अवनीश यादव, जलकल के अवर अभियंता विनोद रावत, अवर अभियंता मार्ग प्रकाश संदीप शर्मा, नगर निगम के अवर अभियंता विनीत शुक्ला और राजस्व निरीक्षक मिथिलेश मिश्रा।

     

    वार्ड का हाल

    • वार्ड - 20 फजलगंज
    • मुहल्ले - फजलगंज, सरेश बाग, गड़रियनपुरवा, प्रतापगंज, कबाड़ी मार्केट
    • आबादी -60 हजार
    • खास - मोटर बाजार, गड़रियनपुरवा
    • शिकायत आईं -25

     

    जिम्मेदार बोले

    जागरण आपके द्वार में लोगों ने पेयजल, गंदगी, पार्कों के अंदर और बाहर कब्जों, अतिक्रमण, दूषित जलापूर्ति और बंद लाइटों की शिकायत की है। इसको ठीक कराने के आदेश दिए हैं। आवारा कुत्तों और फुटपाथ पर अतिक्रमण का मुद्दा भी आया। पिंक शौचालय व पेशाबघर बनवाने की मांग की गई। इन सभी शिकायतों को संबंधित अफसरों को नोट करा दिया गया है।
    प्रमिला पांडेय, महापौर

     

    शिविर में लोगों ने बताया कि पेयजल की समस्या सबसे ज्यादा है। लोगों ने फुटपाथ से लेकर सड़क तक कब्जा कर रखा है। अतिक्रमण, कुत्तों और जगह-जगह फैली गंदगी मुसीबत बनी है। नाले चौक होने के साथ ही खुले पड़े हैँ। सीवर सिस्टम भी ध्वस्त है। सीवर लाइन साफ न होने के कारण पानी भरता है। समस्या का निस्तारण न होने पर जनता के साथ अफसरों का घेराव किया जाएगा।
    - नीरज रक्सेल, क्षेत्रीय पार्षद

     

     

    जनता बोली

     

    क्षेत्र में रविदास मंदिर है, जिसकी दीवार जर्जर हो गई है। इसको ठीक कराया जाए ताकि जर्जर दीवार गिरने से हादसा न हो। बंद लाइटों को चालू कराया जाए।
    राकेश सिद्धार्थ, वकील

     


    क्षेत्र में पानी की किल्लत है। कई इलाकों में पीने का पानी नहीं आता है और जहां आता भी है वह दूषित है। लोगों को पीने के पानी के लिए जूझना पड़ता है।
    दिलीप सिंह, नौकरी

     


    नाली नहीं बनी है। इसके कारण क्षेत्र में बरसात में पानी भर जाता है। इसको ठीक कराया जाए। साथ ही कुत्तों के आतंक से निजात दिलाई जाए।
    धर्मेंद्र यादव, वेल्डर

     


    पाइप लाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण पानी बहता रहता है। इसको ठीक कराया जाए। साथ ही बंद जोनल पंपिंग स्टेशन चालू कराया जाए।
    प्रियांशु, नौकरी

     


    सीवर लाइन ठीक कराई जाए। ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त कराया जाए ताकि बरसात में जलभराव न हो। इसके अलावा बंद लाइटों को चालू कराया जाए।
    मंजोत सिंह, व्यापारी

     


    पाइप लाइन क्षेत्र में नहीं पड़ी है। जोनल पंपिंग स्टेशन को बने 13 साल हो गए हैं लेकिन अभी तक पीने का पानी नहीं मिल रहा है। वाटर एटीएम लगवाया जाए।
    सुरेश कुमार, व्यापारी

     


    नगर निगम व जलकल के बढ़े हुए बिल आ रहे हैं। टैक्स जमा करने के बाद भी बढ़ा बिल भेजा जा रहा है। बंद पड़ी लाइटें चालू कराई जाएं।
    प्रदीप शर्मा, व्यापारी

     


    फुटपाथ से लेकर सड़क तक अतिक्रमण है। इसके कारण लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता है। इससे निजात दिलाई जााए।
    सत्य नारायण गुप्ता. व्यापारी

     

     

    सुझाव

     

    • वार्ड में 66 सफाई कर्मचारी हैं। जरूरत 110 सफाई कर्मचारियों की है।
    • सीवर सफाई के लिए ठेके पर चार कर्मचारी लगे हैं। सीवर समस्या के हिसाब से 15 सीवर कर्मचारियों की जरूरत है।
    • क्षेत्र में वाटर एटीएम नहीं लगा है। गड़रियनपुरवा में काफी जगह है, जहां वाटर एटीएम लगाया जा सकता है।
    • विजय नगर से जरीब चौकी के बीच में एक भी पिंक शौचालय नहीं है। कम से कम दो पिंक शौचालय बनाए जाएं।
    • फजलगंज स्लाटर हाउस में बरातशाला का काम तेजी से हो ताकि गरीब अपने बच्चों की शादी करा सकें।
    • फुटपाथ से सड़क तक कब्जा होने के कारण नालियां साफ नहीं हो पातीं। इनको हटाया जाए।
    • सीवर लाइन को ठीक कराया जाए। सीवर लाइन के साथ नालियों को खोला जाए।
    • दो पार्क हैं, जिनमें कब्जा है। कब्जे हटाए जाएं ताकि लोग यहां घूम और टहल सकें।
    • क्षेत्र में कंपैक्टर रखे जाएं ताकि लोग कूड़ा सड़क पर न फेंकें।
    • विजय नगर से फजलगंज के बीच बिना पार्किंग के इमारतें बन रही हैं। पार्किंग का निर्माण कराया जाए।
    • चौराहे पर बस वालों ने कब्जा कर रखा है। इनको हटाया जाए ताकि वाहनों को निकलने में दिक्कत न हो।

     

    यह भी पढ़ें- कानपुर यूनिवर्सिटी सीएसजेएमयू से बीबीए की दो छात्राएं लापता, आखिरी लोकेशन यहां की

    यह भी पढ़ें- सर्दी शुरू होते ही कानपुर चिड़ियाघर में इन देशों से पहुंचे प्रवासी पक्षी, उनके बसेरों के लिए बढ़ाई गई निगरानी

    यह भी पढ़ें- यूपी के कानपुर में प्रेमप्रसंग में गई जान, बहन के प्रेमी को लाठी डंडों से बेरहमी से पीटकर मार डाला

    यह भी पढ़ें- कानपुर में ट्रांसजेंडर की गौरव यात्रा, दुल्हन सी सजकर नृत्य करते बढ़ रहे आगे...देखें तस्वीरें