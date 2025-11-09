यूपी के कानपुर में प्रेमप्रसंग में गई जान, बहन के प्रेमी को लाठी डंडों से बेरहमी से पीटकर मार डाला
उत्तर प्रदेश के कानपुर में प्रेम प्रसंग के कारण एक युवक की हत्या कर दी गई। वह अपनी प्रेमिका से मिलने गया था, तभी लड़की के भाइयों ने लाठी-डंडों से पीट-पीटकर उसे मार डाला। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, कानपुर। रावतपुर के गोपाल टावर चौराहे पर शनिवार देर रात युवक ने साथियों के साथ मिलकर बहन के प्रेमी को लाठी-डंडों से पीट-पीटकर मरणासन्न कर दिया। पुलिस और स्वजन घायल युवक को लेकर कार्डियोलाजी पहुंचे, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने स्वजन की तहरीर पर हत्यारोपित युवक को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में शामिल युवक के साथियों की भी तलाश की जा रही है।
रावतपुर के गोपाल टावर बंजारन बस्ती में रहने वाले सब्जी दुकानदार राजबहादुर का 22 वर्षीय इकलौता बेटा लकी दादानगर स्थित फैक्ट्री में काम करता था। लकी का इलाके के जयप्रकाश नगर कच्ची बस्ती में रहने वाली युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। वह अक्सर उसके घर भी आती जाती थी। युवती के भाई रोहित चौहान को यह रिश्ता नागवार गुजरा तो वह लकी से रंजिश रखने लगा। इसको लेकर बहन और उसके प्रेमी लकी से वह कई बार झगड़ा भी कर चुका था। शनिवार रात करीब सवा बारह बजे लकी गोपाला टावर चौराहे के पास मोबाइल फोन पर बातें कर रहा था। इस बीच रोहित दो बाइकों पर अपने चार साथियों के साथ पहुंचा और लकी पर लाठी डंडों से ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। आसपास खड़े दुकानदार और राहगीर तमाशबीन बने रहे। लकी पर हमला करने के बाद बाइक सवार उसे धमकाते हुए भाग निकले। पुलिस ने स्वजन के साथ मिलकर घायल लकी को कार्डियोलाजी पहुंचाया लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस को घटनास्थल से जो सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, उनमें आरोपित लकी के साथ मारपीट करते और भागते दिखे हैं।
एसीपी कल्याणपुर रंजीत कुमार ने बताया कि स्वजन की तहरीर पर हत्या की रिपोर्ट दर्जकर रोहित को गिरफ्तार किया गया है। सीसी कैमरों के फुटेज से मुख्य आरोपित रोहित चौहान के अन्य साथियों की तलाश की जा रही है।
