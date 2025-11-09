कानपुर में ट्रांसजेंडर की गौरव यात्रा, दुल्हन सी सजकर नृत्य करते बढ़ रहे आगे...देखें तस्वीरें

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर की सड़क पर सुबह अलग ही नजारा देखने को मिला। सड़क पर दुल्हन की तरह सजे ट्रांसजेंडर नृत्य कर रहे थे। कोई ढोलक बजा रहा तो कोई गीत गाते इसमें शामिल हुए। जहां से ये निकले वहां देखने वालों की भीड़ लग गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



कानपुर क्वीयर वेलफेयर फाउंडेशन गौरव यात्रा रविवार को नानाराव पार्क, फूलबाग से डोल नगाड़ों के साथ सभी ट्रांसजेंडर समुदाय ने नृत्य करते हुए यात्रा का निकाली। रंग बिरंगे परिधानों में सजे सभी ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग निकले। दुल्हन सा सजे लाल लहंगा चूड़ी बिंदी बेंदी लगाए हुए ट्रांसजेंडर तालियां बजा कर सरकार से अपने हक की मांग कर रहे थे।

ट्रांसजेंडर अपने अधिकार शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, चुनाव व नौकरी में आरक्षण की मांगों को लेकर गौरव यात्रा निकाल रहे हैं। कानपुर क्वीयर वेलफेयर फाउंडेशन के संस्थापक अनुज पांडेय ने बताया कि यात्रा नानाराव पार्क से निकली है। हर वर्ष की तरह क्वीर वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से गौरव यात्रा का आयोजन किया गया है। अपने अधिकारों, समानता और सम्मान के लिए सड़कों पर सज धजकर यात्रा रहे हैं। यह यात्रा फूलबाग से शुरू होकर आइएमए भवन तक जाएगी।