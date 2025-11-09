Language
    कानपुर यूनिवर्सिटी सीएसजेएमयू से बीबीए की दो छात्राएं लापता, आखिरी लोकेशन यहां की

    By Jagran News Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 07:52 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, कानपुर। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू) में बीबीए में पढ़ने वाली दो छात्राएं रहस्यमय ढंग से लापता हो गई। दोनों के बैग विश्वविद्यालय परिसर के पार्क में मिले तो खोजबीन शुरू हुई। स्वजन की शिकायत पर पुलिस सक्रिय हुई तो सीसी फुटेज देखे तो उनकी आखिरी लोकेशन झकरकटी में मिली इसके बाद दोनों के मोबाइल फोन भी बंद हो गए।

    उन्नाव के शुक्लागंज और कल्याणपुर के गूबा गार्डन में रहने वाली दो युवतियां सीएसजेएमयू से बीबीए द्वितीय वर्ष की छात्राएं हैं। शनिवार को देर शाम तक दोनों छात्राएं घर नहीं पहुंची तो स्वजन को चिंता हुई। वे खोजबीन करते हुए विश्वविद्यालय पहुंचे तो परिसर में ही एक पार्क में दोनों के बैग मिले।

    इस पर स्वजन ने पुलिस से शिकायत की तो सीसी फुटेज देखे गए, जिसमें दोनों विश्वविद्यालय से निकलती दिखीं और उनकी आखिरी लोकेशन झकरकटी के पास मिली। एसीपी कल्याणपुर रंजीत कुमार ने बताया कि छात्राओं के मोबाइल फोन का सीडीआर निकलवाया जा रहा है।

     

    इधर, पत्नी से झगड़ निजी शिक्षक लापता,गुमशुदगी दर्ज

    बिठूर के शिवाजी नगर नई बस्ती मंधना निवासी शिल्पा सिंह ने बिठूर थाने में पति सुधीर के गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराई है। वर्तमान में सुधीर कानपुर विश्वविद्यालय में मूल्यांकन का काम करते है। निजी इंटर कालेज में पढ़ाने वाली पत्नी शिल्पा सिंह बताया बुधवार रात चाय पीने के दौरान घरेलू बातों को लेकर दोनों के बीच बहस हो गयी थी। सुधीर की सूचना पर पुलिसकर्मी पहुंचे और मंधना चौकी बुलाया। चौकी से वापस आने के बाद सुधीर बैग में कपड़े रखकर घर से निकल गए और मोबाइल बंद कर लिया। तब से कुछ पता नही चला।घर मे दो मासूम बेटियों और पत्नी का रो रोकर बुरा हाल थाना प्रभारी प्रेम नारायण विश्वकर्मा ने बताया गुमशुदगी दर्ज कर तलाश की जा रही है। संस