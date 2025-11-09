कानपुर यूनिवर्सिटी सीएसजेएमयू से बीबीए की दो छात्राएं लापता, आखिरी लोकेशन यहां की

जागरण संवाददाता, कानपुर। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू) में बीबीए में पढ़ने वाली दो छात्राएं रहस्यमय ढंग से लापता हो गई। दोनों के बैग विश्वविद्यालय परिसर के पार्क में मिले तो खोजबीन शुरू हुई। स्वजन की शिकायत पर पुलिस सक्रिय हुई तो सीसी फुटेज देखे तो उनकी आखिरी लोकेशन झकरकटी में मिली इसके बाद दोनों के मोबाइल फोन भी बंद हो गए।

उन्नाव के शुक्लागंज और कल्याणपुर के गूबा गार्डन में रहने वाली दो युवतियां सीएसजेएमयू से बीबीए द्वितीय वर्ष की छात्राएं हैं। शनिवार को देर शाम तक दोनों छात्राएं घर नहीं पहुंची तो स्वजन को चिंता हुई। वे खोजबीन करते हुए विश्वविद्यालय पहुंचे तो परिसर में ही एक पार्क में दोनों के बैग मिले।

इस पर स्वजन ने पुलिस से शिकायत की तो सीसी फुटेज देखे गए, जिसमें दोनों विश्वविद्यालय से निकलती दिखीं और उनकी आखिरी लोकेशन झकरकटी के पास मिली। एसीपी कल्याणपुर रंजीत कुमार ने बताया कि छात्राओं के मोबाइल फोन का सीडीआर निकलवाया जा रहा है।