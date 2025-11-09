कानपुर में डी-2 गैंग का सदस्य रह चुका कुख्यात टायसन, पुलिस ने तमंचे संग दिखाई गिरफ्तारी

जागरण संवाददाता, कानपुर। दो दिन पहले एक मुकदमे में जमानत कटवाने पहुंचे पिंटू सेंगर हत्याकांड के आरोपित अयाज उर्फ टायसन को दो दिन पहले पुलिस ने कचेहरी से उठाया था, जिसकी गिरफ्तारी शुक्रवार रात दिखाई और शनिवार को जेल भेज दिया। पुलिस ने उसके पास से तमंचा व कारतूस की बरामदगी दिखाई है।

टायसन डी-टू गैंग के सदस्य भी रह चुका है। उसके खिलाफ अब तक छह मुकदमे दर्ज हैं। कोतवाली थाने में दर्ज मुकदमे में भी पुलिस टायसन की तलाश में लगी थी, लेेकिन वह हाथ नहीं लग रहा था।

पिंटू सेंगर हत्याकांड में आरोपित अनवरगंज कुलीबाजार निवासी अयाज उर्फ टायसन की जमानत कपिल मिश्रा ने ली थी। दो लाख रुपये की जमानत के एवज में उन्होंने एफडी दाखिल की थी। इसी मामले में गुरुवार को कपिल मिश्रा की ओर से कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया।

इसमें कहा गया कि उनहें रुपयों की जरूरत है और वह अपने निजी कार्य से बाहर जा रहे हैं। ऐसे में जमानत कटवाना चाहते हैं। आरोपित अयाज उर्फ टायसन भी कोर्ट में मौजूद था। इस पर कोर्ट ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मूल अधिकारों के क्रम में टायसन को दूसरी जमानत दाखिल करने का अवसर देते हुए एक माह का समय दिया। हालांकि, सुनवाई के दौरान टायसन कोर्ट नहीं पहुंचा और न ही हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र दिया।

इसके बाद फास्ट ट्रैक ककोर्ट 41 ने टायसन के खिलाफ जमानतीय वारंट जारी किया। इसीबीच पता चला कि पुलिस ने टायसन को उठा लिया है, लेकिन अधिकारी इसकी पुष्टि नहीं कर रहे थे। शनिवार को बिधनू थाना पुलिस ने टायसन की गिरफ्तारी दिखाते हुए उसे जेल भेज दिया।