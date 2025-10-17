धनतेरस से दीपावली तक तीन दिन बदली रहेगी यातायात व्यवस्था, जानें पूरा ट्रैफिक डायवर्जन

जागरण संवाददाता, कानपुर। धनतेरस और दीपावली को देखते हुए बाजारों में खरीदारी करने वालों की भीड़ कई गुणा बढ़ जाती है। बाजारों में पार्किंग न होने से लोग सड़कों पर वाहन खड़े कर देते हैं, जिससे जाम लगता है। जाम से लोगों को राहत दिलाने के लिए डीसीपी ट्रैफिक रवीन्द्र कुमार ने 18 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक दोपहर एक बजे से रात 12 बजे तक ट्रैफिक डायवर्जन के निर्देश दिए हैं। इस दौरान अगर कहीं भी यातायात का दबाव व जाम की स्थिति होती है तो ट्रैफिक कंट्रोल रूम नंबर 9305104340 और ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर 9305104387 पर संपर्क कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं।