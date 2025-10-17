धनतेरस से दीपावली तक तीन दिन बदली रहेगी यातायात व्यवस्था, जानें पूरा ट्रैफिक डायवर्जन
धनतेरस से दीपावली तक शहर में यातायात व्यवस्था बदली रहेगी। त्योहार के दौरान सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ने से कई मार्गों पर डायवर्जन लागू किया गया है। कुछ रास्तों पर भारी वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। यातायात पुलिस ने लोगों से वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने और नियमों का पालन करने की अपील की है ताकि त्योहार शांतिपूर्वक मनाया जा सके।
जागरण संवाददाता, कानपुर। धनतेरस और दीपावली को देखते हुए बाजारों में खरीदारी करने वालों की भीड़ कई गुणा बढ़ जाती है। बाजारों में पार्किंग न होने से लोग सड़कों पर वाहन खड़े कर देते हैं, जिससे जाम लगता है। जाम से लोगों को राहत दिलाने के लिए डीसीपी ट्रैफिक रवीन्द्र कुमार ने 18 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक दोपहर एक बजे से रात 12 बजे तक ट्रैफिक डायवर्जन के निर्देश दिए हैं। इस दौरान अगर कहीं भी यातायात का दबाव व जाम की स्थिति होती है तो ट्रैफिक कंट्रोल रूम नंबर 9305104340 और ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर 9305104387 पर संपर्क कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
यहां रहेगा डायवर्जन
- फूलबाग चौराहा से बिरहाना रोड़ की तरफ वही वाहन जाएंगे, जिन्हें बिरहाना रोड पर प्रतिष्ठापित सर्राफा बाजार की दुकानों में जाना है। ऐसे सभी वाहन बिरहाना रोड पर सवारी उतारने के तुंरत बाद बिरहाना रोड के निंरजन ज्वैलर्स चौराहा सिरकी मोहाल चौकी चौराहा से एक्सप्रेस रोड होते हुए नरौना चौराहा से फूलबाग पार्किंग या पनचक्की पार्किंग स्थल पर वाहन खड़ा करेंगे। कोई भी व्यक्ति बिरहाना रोड पर अपना वाहन खड़ा नहीं करेगा।
- अगर बिरहाना रोड पर स्थित सर्राफा बाजार में अत्यधिक भीड़-भाड़ व वाहनों का अत्यधिक दबाव होता है तो ऐसी स्थिति में फूलबाग चौराहा से बिरहाना रोड की तरफ कोई भी वाहन नहीं जा सकेगा। ऐसे वाहन नीचे पार्किंग स्थलों पर वाहन खड़ा कर सर्राफा बाजार बिरहाना रोड पर पैदल जा सकेंगे।
- घंटाघर चौराहा की तरफ से कोई भी वाहन नयागंज व दवा मार्केट होते हुए बिरहाना रोड की तरफ नहीं जा सकेगा, ऐसे वाहन एक्सप्रेस रोड होते हुये नरौना चौराहा से फूलबाग चौराहा होकर बिरहाना रोड जा सकेगा।
- नयागंज-दवा मार्केट के स्थानीय वाहन जिन्हें सिरकी मोहाल होते हुए बिरहाना रोड फूलबाग की तरफ जाना है। ऐसे वाहन सिरकी मोहाल चौकी चौराहा से एक्सप्रेस रोड नरौना होते हुए अपने गंतव्य को जाएंगे।
- जेड स्क्वायर माल बड़ा चौराहा पर अत्यधिक दबाव व जाम होने की स्थिति में मेघदूत तिराहा से दो पहिया वाहन के अतिरिक्त सभी प्रकार के वाहन मेघदूत तिराहा से बड़े चौराहा की तरफ नहीं जा सकेंगे। ऐसे वाहन मेघदूत तिराहा से वीआइपी रोड होते हुए अपने गंतव्य को जा सकेंगे।
- कोतवाली चौराहा से कोई भी वाहन मूलगंज की तरफ नहीं जा सकेंगे। ऐसे वाहन क्रिस्टल पार्किंग में खड़ा कर पैदल ही मार्केट जा सकेंगे।
- रामबाग चौराहा से पीरोड पर कोई भी वाहन नहीं जा सकेंगे। ऐसे वाहन रामबाग चौराहे से दाहिने मुड़कर ब्रह्मनगर चौराहे से अपने गंतव्य को जा सकेंगे।
- जरीब चौकी चौराहा सीसामऊ से कोई भी वाहन पीरोड की तरफ नहीं जा सकेगा। ऐसे वाहन टेनरी चौराहा से अपने गंतव्य को जा सकेंगे।
- कल्याणपुर क्रासिंग से कोई भी वाहन पनकी की तरफ नहीं जा सकेगा। ऐसे वाहन गूबा गार्डन से बाएं मुड़कर अपने गंतव्य को जा सकेंगे।
- सीएनजी पेट्रोल पंप से कोई भी वाहन कल्याणपुर क्रासिंग की तरफ नहीं जा सकेंगे। ऐसे वाहन सीएनजी पेट्रोल पंप से दाहिने मुड़कर बगिया क्रासिंग से अपने गंतव्य को जा सकेंगे।
- पनकी नहर से कोई भी बड़े वाहन कल्याणपुर क्रासिंग की तरफ नहीं जा सकेंगे।
- चावला चौराहा से कोई भी चार पहिया वाहन गोविंद नगर बाजार की तरफ नहीं जा सकेंगे।
- मलिक पेट्रोल पंप सीटीआइ तिराहा के पास से कोई भी वाहन गोविंद नगर बाजार की तरफ नहीं जा सकेगा।
- भोला डेयरी से कोई भी वाहन गोविंद नगर मार्केट की तरफ नहीं जा सकेंगे।
यहां रहेगी पार्किंग व्यवस्था
- नानाराव पार्क के अंदर पार्किंग
- फूलबाग अंडर ग्राउंड पार्किंग
- मल्टी स्टोरी पार्किंग पनचक्की
- एलआइसी बिल्डिंग में पार्किंग
- क्रिस्टल पार्किंग कारसेट चौराहा
- न्यू बसंत टाकीज के पीछे सेंट्रल पार्क
