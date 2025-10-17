कानपुर में छापेमारी, पकड़ी गई 10 लाख से अधिक कीमत की नारकोटिक्स दवा
कानपुर पुलिस ने एक गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए 10 लाख रुपये से अधिक की नशीली दवाएं जब्त की हैं। यह कार्रवाई एक गोदाम पर की गई, जहाँ भारी मात्रा में नारकोटिक्स दवाएं बरामद हुईं। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है और मामले की जांच जारी है, ताकि इस अवैध कारोबार में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके।
जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर में शहर में चल रहे नकली दवा के कारोबार को लेकर लगातार छापेमारी की जा रही है। यहां से लकर पंजाब तक नकली दवा का कारोबार फैला हुआ है। शुक्रवार को औषधि विभाग को बड़ी सफलता मिली है। बिरहाना रोड स्थित केएन फार्मा में गुजरात की दवा कंपनी की नारकोटिक्स दवा का भंडारण पकड़ा गया है। करीब 10 लाख 12 हजार से अधिक की दवा को सील करते हुए विभाग की ओर से फेंसिपिक टी सीरप, अल्ट्रासेंट टैबलेट व कालम्पिक टेबलेट की सैंपलिंग कर फर्म के क्रय-विक्रय पर रोक लगा दी गई है।
सात अक्टूबर को बिरहाना रोड स्थित नील वाली गली में लुधियाना नारकोटिक्स टास्क टीम के साथ औषधि विभाग की संयुक्त कार्रवाई के बाद से शहर में हर दिन छापेमारी कर नकली दवा के कारोबार पर शिकंजा कसा जा रहा है।
आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन और सहायक आयुक्त औषधि कानपुर मंडल के निर्देश पर औषधि निरीक्षक रेखा सचान ने बिरहाना रोड स्थित केएन फार्मा में नारकोटिक्स दवा का भंडारण खंगाला। जांच में करीब 10 लाख, 12 हजार से अधिक की दवाएं मौके पर मिली। बड़ी मात्रा में दवा के भंडारण और गुजरात की दवा कंपनी से मिलते-जुलते ब्रांड होने पर फर्म की खरीद एवं बिक्री के सत्यापन होने तक रोक लगाई गई है। उन्होंने कहा कि शक है कि जो दवा फर्म से मिली है, इसमें फेंसिपिक टी सीरप, अल्ट्रासेंट टैबलेट व कालम्पिक टेबलेट का नमूना जांच के लिए वाराणसी स्थित क्षेत्रीय प्रयोगशाला में भेजा गया है।
औषधि विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी
औषधि विभाग नशे में प्रयोग होने वाली दवा के कारोबारियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है। बुधवार को बिरहाना रोड के दो, ओमपुरवा लालबंगला और आवास विकास केशवपुरम में संचालित स्टोर में कार्रवाई की गई थी। वहीं, अर्रा और ट्रांसपोर्ट नगर में विभाग ने छापेमारी की। सभी जगह विभाग ने दवा के सैंपल लेकर क्रय-विक्रय पर रोक लगाई।
