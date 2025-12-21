Language
    मंधना-बैराज हाईवे पर हादसा, स्पीड में जा रही स्कूल बस ने बाइक की टक्कर से महिला और युवक की मौत, बच्चों में मची चीख पुकार

    By Atul Mishra Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 08:31 PM (IST)

    कानपुर के मंधना-बैराज हाईवे पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। तेज रफ्तार स्कूल बस ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे एक महिला और एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घ ...और पढ़ें

    संवाद सहयोगी, बिठूर (कानपुर)। मंधना-बैराज हाईवे पर रविवार दोपहर तेजी से यू-टर्न ले रही एनएलके की स्कूल बस ने बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों उछलकर सड़क पर जा गिरी और महिला की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे से अफरातफरी मच गई और बच्चे डर के मारे चीखने चिल्लाने लगे।

    राहगीरों की भीड़ जुट गई और बिठूर थाने से भारी फोर्स मौके पर पहुंचा और युवक को पारस अस्पताल भेजा। जहां कुछ देर चलते उपचार के बाद उसने भी दम तोड़ दिया। हादसे की सूचना पाकर कई अभिभावक मौके पर पहुंच गए वहीं स्कूल से दूसरी बस भेजी गई। इस दौरान करीब एक घंटे तक बच्चे बस में ही कैद रहे। मृतक के स्वजन की तहरीर पर पुलिस ने बस चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्जकर उसे हिरासत में लिया है।


    मंधना- गंगा बैराज मार्ग पर रविवार दोपहर बैकुंठपुर गांव को जाने वाली सड़क के पास भवानीपुर स्थित एनएलके स्कूल की मिनी बस तेजी से यू-टर्न ले रही थी। बस ने चौबेपुर के भिखारीपुर गांव निवासी 27 वर्षीय बाइक सत्यम शर्मा उर्फ रजनीश और पीछे बैठी पचोर निवासी 34 वर्षीय सोनी पाल को जोरदार टक्कर मार दी। दोनों उछलकर दूर जा गिरे सिर में गंभीर चोट लगने से सोनी की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि सत्यम गंभीर रूप से घायल हो गया राहगीरों की सूचना पर बिठूर थाने का फोर्स मौके पर पहुंचा और सत्यम को पारस अस्पताल भिजवाया।

     

    हादसे से बच्चे दहशत में आकर चीखने चिल्लाने लगे किसी तरह राहगीरों ने उन्हें शांत कराया। हादसे की सूचना पर डरे सहमे अभिभावक अपने बच्चों को मौके पर लेने जा पहुंचे। वहीं स्कूल से भी बच्चों को घर भेजने के लिए दूसरी बस भेजी गई। पुलिस ने सोनी और सत्यम के स्वजन को हादसे की सूचना दी तो वह रोते बिलखते हुए मौके पर पहुंचे। राहगीरों ने बताया कि बाइक सवार सत्यम पंप से पेट्रोल भराकर बाद यू टर्न लेकर यश कोठारी चौराहे की तरफ जा रहा था तभी पीछे से आ रही स्कूल की मिनी बस ने टक्कर मार दी।

     

    हादसे की सूचना पाकर सोनी के पति सुनील पाल दोनों बेटियों श्रृष्टि,स्नेहा और बेटे अंश के साथ मौके पर पहुंचे। सुनील ने बताया कि वह मंधना स्थित एक खाद्य मसाला फैक्ट्री में काम करते हैं। सोनी मायके में मकान बनवाने के दौरान उसके और बच्चों के साथ रह रही थी। वहीं सोनी कल्याणपुर स्थित एक निजी अस्पताल में गार्ड का काम करती थी हालांकि रविवार को उसकी छुट्टी थी जिसके चलते वह उसे टिफिन देनी आई थी और वापस जा रही थी। वहीं पारस अस्पताल में इलाज के दौरान सत्यम की मौत से पिता राकेश शर्मा का भी रो-रोकर बुरा हाल हो गया।

     

    सत्यम कानपुर मेट्रो में गार्ड था। सत्यम ने स्वजन से कहा था कि गार्ड की नौकरी रात में होने से दिक्कत होती है इसलिए यह नौकरी नही करेगा किसी फैक्ट्री में काम की तलाश करने जाने की बात कह मंधना की तरफ निकला था। सत्यम के मौत से खबर सुनकर मां सुमन दहाड़ मारकर रो पड़ी। बिठूर थाना प्रभारी अमरनाथ विश्वकर्मा ने बताया सत्यम के स्वजन की तहरीर बस चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्जकर एनएलके स्कूल के बस चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्जकर चालक को हिरासत में लिया गया है। एनएलके स्कूल के प्रबंध निदेशक अभिषेक चतुर्वेदी से जब इस घटना को लेकर उनका पक्ष जानने का प्रयास किया गया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया और मैसेज का भी जवाब नहीं दिया।

     

    स्कूली बच्चे बस में रहे कैद

    बस स्कूल के बच्चे लेकर सिंहपुर की तरफ जा रही थी तभी अचानक हादसा होने के बाद बस खड़ी हो गई मौके की घटना देखते हुए भारी पुलिस बल पहुंच गया आस पास खबर होने के बाद कई बच्चो के अभिभावक और स्कूलकर्मी मौके पर पहुंचे इसके बाद दूसरी बस आई तभी बच्चे अपने घर पहुंचे घटना देख बच्चे भी भयभीत हो गए लगभग एक घंटे तक बच्चे बस में ही कैद रहे।

     

