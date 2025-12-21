Language
    पढ़ने लिखने की उम्र में बन गए कानपुर में हाईवे के लुटेरे, कार में सवारी बैठाकर करते थे लूटपाट

    By Naresh Pandey Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 08:21 PM (IST)

    लूटपाट करने के आरोप में गिरफ्तार युवक। जागरण 

    संवाद सहयोगी, चौबेपुर(कानपुर)।  चौबेपुर में हाईवे पर कार में सवारी बैठा कर राहगीरों से लूटपाट करने वाला गिराेह का पुलिस ने राजफाश कर दिया। गिरफ्तार किए गए लुटेरों ने चार दिन पहले रिश्तेदारी में जा रहे युवक को कार में बैठाने के बाद नकदी व आभूषण लूट कर चलती कार से फेंक दिया था। मामले में अज्ञात कार सवारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।

    सजेती थाना क्षेत्र के असधना निवासी अमित कुमार उर्फ कुलदीप बीते 16 दिसंबर की दोपहर बिल्हौर में बहनोई के भाई की मृत्यु की सूचना के बाद वहां जाने के लिए कल्यानपुर में सवारी का इंतजार कर रहे थे। तभी सफेद रंग की बैंगनआर कार ने बिल्हौर जा रहे होने की बात कहते हुए बैठा लिया। कार में तीन युवक सवार थे। जिन्होंने अमित को बैठाने के बाद चौबेपुर में तातियागंज के आगे कार को पचोर मार्ग की ओर मोड़ दिया। रास्ते में सूनसान स्थान पर कार सवारों ने अमित की जेब में पड़े तीन हजार की नकदी,मोबाइल फोन व अंगूठी सहित एटीएम कार्ड छीन लिए। विरोध करने पर उसे चलती कार से नीचे फेंक दिया। जिससे उसे गंभीर चोट पहुंची है।

     

    मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लुटेरों की तलाश शुरू की। लेकिन कुछ पता नहीं चल सका है। रविवार की दोपहर पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान पचोर अंडरपास के नीचे संदिग्ध खड़ी कार में सवार तीन युवकों को तमंचा सहित गिरफ्तार कर लिया। प्रभारी निरीक्षक आशीष कुमार चौबे ने बताया कि चौबेपुर थाना क्षेत्र के भाऊपुर गांव निवासी शिव यादव, रूरा निवासी ऋषभ दुबे उर्फ पन्नी और अरौल थाना क्षेत्र के मजबूत नगर पिहानी गांव निवासी ऋषि पांडेय उर्फ बेटू शामिल हैं। इन सभी की उम्र 19 से 20 वर्ष है। युवकों ने पूछताछ में चार दिन पहले हुई लूट की घटना करने की बात बताई है। उनके पास से लूटे गए नकदी,अंगूठी और एटीएम कार्ड बरामद किया गया है।

     

    किराए के मकान में छात्र बन रहते थे युवक

    पकड़े गए तीनों युवक मंधना में तकिया जामा मस्जिद के पास एक मकान में छात्र बन कर किराए पर रहते थे। पूछताछ में मकान मालिक ने बताया कि तीनों युवक पढ़ाई कर रहे होने की जानकारी देकर करीब सात माह से रह रहे थे। वह सुबह घर से निकल जाते थे और शाम को वापस लौटते थे।