    Year Ender 2025: साल 2025 में इस तरह से पूरा हुआ कानपुर में मेट्रो का ख्वाब, पहला काॅरिडोर मार्च 2026 तक होगा पूरा

    By Rajeev Saxena Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 07:43 PM (IST)

    Year Ender 2025: कानपुर में मेट्रो का सपना साल 2025 में पूरा हो गया। आईआईटी से कानपुर सेंट्रल स्टेशन तक पहले काॅरिडोर के तहत मेट्रो चलना शुरू हो गई। ह ...और पढ़ें

    राजीव सक्सेना, कानपुर। साल 2025। ये साल कानपुर के लोगों का एक बड़ा ख्वाब पूरा कर चुका है। इस ख्वाब का कई सालों से इंतजार था। लेकिन अभी भी कुछ अधूरे वादों के साथ ये साल अलविदा कर रहा है। इसमें पहला कारिडोर का पूरा न होना और दूसरे कॉरिडोर की प्रगति काफी धीरे होना है। 

    पहला कॉरिडोर नवंबर 2024 तक शुरू होना था

    एक और वर्ष गुजरने में बस कुछ ही दिन बाकी हैं लेकिन मेट्रो के पहले कारिडोर का काम अब तक पूरा नहीं हो सका है। मेट्रो ने पहले नवंबर 2024 तक पहला कॉरिडोर शुरू करने की बात कही थी, बाद में वर्ष 2025 के अंत तक आइआइटी से नौबस्ता तक मेट्रो ट्रेन को चलाने की बात कही गई लेकिन यह भी पूरा नहीं हुआ है। अब मार्च 2026 तक पहले कॉरिडोर में मेट्रो ट्रेन चलाने की बात कही जा रही है। दूसरा कॉरिडोर तो काफी दूर है।

    2019 में हुई थी शुरुआत, पांच साल में पूरा होना था

    नवंबर 2019 में शहर में मेट्रो के कार्य की शुरुआत हुई थी। पांच वर्ष में दोनों कॉरिडोर को पूरा करने की बात थी। इसमें आइआइटी से नौबस्ता और सीएसए स्टेशन से बर्रा आठ स्टेशन तक रूट बनाकर मेट्रो ट्रेन बनाने की बात थी। मेट्रो ने प्राथमिक कॉरिडोर तो बहुत तेजी से बनाकर पूरा किया और समय से पहले 28 दिसंबर 2021 को आइआइटी से मोतीझील तक ट्रेन को चला दिया। उस समय लग रहा था कि मेट्रो अपना काम समय से पहले ही खत्म कर सकता है लेकिन बाद में काम की रफ्तार लगातार धीमी होती चली गई। दूसरे कॉरिडोर में काम की शुरुआत ही काफी देर से हुई।

     

    दूसरे कॉरिडोर का काम धीरे

    पहले कॉरिडोर में भी प्राथमिक कारिडोर के बाद का काम काफी धीरे रहा। इसके चलते मेट्रो ने पहले कारिडोर का निर्माण पूरा करने की समय सीमा बढ़ाकर वर्ष 2025 के अंत तक कर दी। वहीं दूसरे कारिडोर का काम तो वैसे भी काफी धीरे हो गया था। किसी तरफ 2025 में 30 मई को मोतीझील के आगे चुन्नीगंज से सेंट्रल स्टेशन तक ट्रेन भूमिगत रूट पर ट्रेन चलाई गई। इस समय तक भी मेट्रो इसी वर्ष में नौबस्ता तक ट्रेन चलाने की बात कह रहा था लेकिन काम लगातार फंसा रहा।

    यहां अभी पूरा नहीं हो सका काम

    दिसंबर 2025 तक पहले कारिडोर के पूरे हिस्से में ट्रेन चलाने की बात कहने वाला मेट्रो दिसंबर 2025 में अब भी ट्रांसपोर्ट नगर स्टेशन से कानपुर सेंट्रल स्टेशन आने वाले ट्रैक पर काम पूरा नहीं कर सका है। हालांकि जल्दी से जल्दी ट्रेन का संचालन शुरू करने की कोशिश कर रहा मेट्रो इस वर्ष के अंत तक या जनवरी के पहले पखवाड़े में सेंट्रल स्टेशन से नौबस्ता स्टेशन तक ट्रायल रन शुरू कर सकता है। यह ट्रायल रह सिर्फ अप लाइन पर होगा। डाउन लाइन पर अभी ट्रायल रन नहीं हो सकता। इसके लिए ट्रांसपोर्ट नगर से कानपुर सेंट्रल स्टेशन तक रूट को सही करना है।इसके बाद मार्च में आइआइटी से नौबस्ता के बीच मेट्रो ट्रेन चलाने की तैयारी है। इस रूट पर कुछ काम बचे हुए हैं।

     

    29 ट्रेनें कानपुर आ चुकी हैं

    दूसरी ओर पहले कारिडोर के लिए सभी 29 ट्रेनें कानपुर आ चुकी हैं। इन्हें आइआइटी से नौबस्ता के बीच चलाया जाना है। इतना ही नहीं दूसरे कारिडोर के लिए ट्रेनों की आवक शुरू हो चुकी है।
    कानपुर मेट्रो की खासियत यह है कि अभी तक दोनों बड़े कार्यक्रम में हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ही दिखाई है। उन्होंने 1,250 दिनों में दो बार शहर में मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। फिलहाल पहले कारिडोर में मेट्रो ट्रेन 14 स्टेशन के बीच चल रही है। अभी इस रूट पर झकरकटी, ट्रांसपोर्ट नगर, बारादेवी, किदवई नगर, वसंतविहार, बौद्ध नगर, नौबस्ता स्टेशन के बीच ट्रेन चलना बाकी हैं।

     

    बर्रा आठ तक का काम बाकी

    दूसरे कारिडोर में बर्रा आठ तक का काम भी तेजी पर है। मेट्रो बर्रा आठ से नौबस्ता तक नया रूट बनाने की तैयारी कर रहा है। केडीए ने इसके लिए जो प्रस्तावित डीपीआर बनाकर मेट्रो प्रबंधन को सौंपा था, उस पर मेट्रो ने संशोधन कर उसे पूरा कर लिया है। 1,900 करोड़ रुपये का यह डीपीआर अब राज्य सरकार के सामने रखा जाना है। माना जा रहा है कि इसी वित्तीय वर्ष में इसे सरकार के सामने रखकर कैबिनेट में पास करने के लिए लाया जा सकता है। बर्रा आठ से नौबस्ता के जुड़ने से इस शास्त्री चौक, बर्रा सात, बर्रा आठ, मेहरबान सिंह का पुरवा, कर्रही, खांडेपुर आदि क्षेत्र के लोगों को कानपुर सेंट्रल स्टेशन जाने में राहत मिलेगी। यह रूट पांच वर्ष में बनेगा।

     

    प्रोजेक्ट 11,076.48 करोड़ रुपये का था

    मेट्रो के पहले और दूसरे कारिडोर का प्रोजेक्ट 11,076.48 करोड़ रुपये का था। बर्रा आठ से नौबस्ता तक की दूसरी 5.9 किलोमीटर की है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी मेट्रो के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार से जल्दी इस काम को शुरू कराने के लिए कहा है। नौबस्ता स्टेशन से हमीरपुर रोड पर ही दो किलोमीटर और रूट बढ़ाने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही आइआइटी मेट्रो स्टेशन से आगे मंधना तक ट्रैक को बढ़ाने की योजना है। साथ ही सीएसए के रूट को ख्यौरा कटरी तक बढ़ाने की योजना है। बर्रा आठ से नौबस्ता स्टेशन तक आने वाले रूट को चकेरी एयरपोर्ट तक ले जाया जाएगा। छावनी स्थित केंद्रीय विद्यालय से एक रूट उन्नाव जाएगा। यहीं रूट बाद में केंद्रीय विद्यालय से पनकी की तरफ भी जाएगा। जल्द ही कानपुर सेंट्रल स्टेशन और नौबस्ता के बीच में ट्रायल रन शुरू हो जाएगा। हालांकि अभी यह एक लाइन पर होगा। दूसरा रूट ट्रायल रन के लिए पूरी तरह तैयारी नहीं है।

     

