कानपुर में निकाह के एक माह बाद शादीशुदा प्रेमी संग फरार हुई दुल्हन, ससुराल से मायके लौटते ही हुई फुर्र

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। निकाह के एक महीने बाद ही दुल्हन एक शादीशुदा प्रेमी के साथ फरार हो गई। दुल्हन ससुराल से मायके आई थी। वहां से जेवर और नकदी भी साथ ले गई है।

कैंट थाना क्षेत्र में एक महिला ने इलाके के दो बच्चों के पिता पर अपनी नवविवाहिता बेटी को बहला फुसला कर भगा ले जाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि उसकी बेटी घर से नकदी समेत पांच लाख कीमत के जेवरात भी साथ ले गई है। प्रेमी संग फरार हुई युवती का निकाह एक माह पहले ही हुआ है। शादी के बाद वह ससुराल से वापस लौटते ही प्रेमी संग फरार हो गई।



कैंट निवासी महिला की तहरीर के अनुसार उन्होंने अपनी बेटी का निकाह बीती 22 नवंबर धूमधाम से किया था। ससुराल से निकाह के बाद उनकी बेटी ससुराल से घर (मायके) लौटी थी। इसके बाद बीती 15 दिसंबर 25 की देर रात वह घर से कहीं चली गई। बताया कि जानकारी मिली है, कि वह मुहल्ले के ही आरोपित दो बच्चों का पिता शहबाज बेटी को बहला फुसला कर निकाह करने की नीयत से कहीं साथ भगा ले गया है।