    सीएए का विरोध करने वाले अभिनेता जीशान अय्यूब ने की योगी सरकार की नीतियों की तारीफ, बोले- अच्छी खासी सब्सिडी दे रही सरकार

    By Vivek Mishra Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 11:07 PM (IST)

    अभिनेता जीशान अय्यूब ने कानपुर में कहा कि ओटीटी प्लेटफार्म से हिंदी सिनेमा का भविष्य सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि सिनेमाघरों में परिवार के साथ फिल्म द ...और पढ़ें

    Hero Image

    बिंदास अंदाज... कमला नगर स्थित डा. गौर हरि सिंहानिया इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च में आयोजित कानपुर लिटरेचर फेस्टिवल के संवाद सत्र केे दौरान फिल्म अभिनेता जीशान अयूब के कई अंदाज दिखे  कभी मूछों पर हाथ फेरते हुए ,तो कभी गंभीर होते हुए हंसी के ठहाके लगाते नजर आए। फोटो: संजय यादव

    जागरण संवाददाता, कानपुर। वर्तमान समय में ओटीटी प्लेटफार्म ने दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित किया है। यह सही है कि सिनेमाघरों में दर्शकों की संख्या घटी है लेकिन मेरा मानना है कि ओटीटी के आने से सिनेमा जगत को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। ओटीटी प्लेटफार्म की बजाय हिंदी सिनेमा का भविष्य ज्यादा सुरक्षित है। जल्द ही वो समय फिर आएगा जब लोग अपने परिवार के साथ फिल्मों का आनंद लेने के लिए सिनेमाघरों की ओर वापस आएंगे। ये कहना है फिल्म रांझना, ट्यूबलाइट, तनु वेड्स मनु, रईस, तेरे इश्क में सहित अन्य कई फिल्मों में दमदार अभिनय कर चुके बालीवुड फिल्म अभिनेता जीशान अय्यूब का। उन्होंने दैनिक जागरण को दिए साक्षात्कार में बेबाकी से अपनी राय रखी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     

    उन्होंने कहा कि फिल्म देखने के लिए व्यक्ति सिनेमाघरों या मल्टीप्लेक्स में अपने परिवार, रिश्तेदार, दोस्तों के साथ जाता है। इससे स्वस्थ मनोरंजन होता ही है साथ ही आपसी सामंजस्य बेहतर होता है। एक समय जब टीवी चैनल और सीरियल शुरू हुए तो माना जा रहा था कि इससे सिनेमा की दुनिया में गिरावट आएगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वैसे ही ओटीटी के आने से सिनेमा को नुकसान नहीं होने वाला है।

     

    अभिनेता जीशान ने ओटीटी पर व्यस्क कंटेंट से बच्चों को दूर करने के लिए अभिभावकों को सतर्क रहने की सलाह देते हुए कहा कि अभिभावकों की जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्चों को मोबाइल देने के दौरान इस बात की निगरानी करें कि उनका बच्चा क्या देख रहा है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में फिल्म निर्माण की अपार संभावनाएं हैं। वर्तमान योगी सरकार फिल्म निर्माताओं को यूपी में फिल्म बनाने के लिए अच्छी खासी सब्सिडी दे रही है।

     

    यही वजह है कि पिछले कुछ वर्षों में फिल्म निर्माता व निर्देशकों का रुझान यूपी की ओर बढ़ा है। उन्होंने अपनी आगामी कार्ययोजना के बारे में बताया कि वर्ष 2026 में उनकी कई फिल्में ओटीटी और सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार हैं। फिल्म निर्माता व निर्देशक अनुभव सिन्हा और प्रकाश झा की एक फिल्म में अभिनय किया है। ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट की एक फिल्म और एक शो में काम किया है जो अगले साल दर्शकों के समक्ष आएंगी।