कानपुर में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा, नेशनल हेराल्ड केस के नाम पर कांग्रेस से बदला ले रही भाजपा

जागरण संवाददाता, कानपुर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड मामले में अदालत द्वारा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई खारिज किए जाने के बाद मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई करार देते हुए कहा कि यह पूरा मामला शुरू से ही राजनीति से प्रेरित था। आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने संस्थाओं का दुरुपयोग कर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को निशाना बनाया है। सरकार केवल प्रतिशोध की भावना से सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया है।

कांग्रेस प्रवक्ताओं ने कहा कि कोर्ट से आए फैसले के बाद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। पार्टी प्रवक्ता ने मनरेगा को लेकर भी केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बजट कटौती, आधार आधारित भुगतान और केंद्रीकरण जैसे फैसलों के जरिए देश की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना को कमजोर किया जा रहा है। यही योजना कोरोना महामारी के दौरान ग्रामिणों की सबसे बड़ा सहारा बनी थी।

उन्होंने ऐलान किया कि यूपी विधानसभा चुनाव में वोट चोरी रोकने के लिए कांग्रेस जमीन पर उतरकर संघर्ष करेगी और भाजपा कार्यालय से चुनाव आयोग को कार्यालय भी संचालित नहीं होने देगी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्रीप्रकाश जायसवाल के निधन पर नेताओं की उपस्थिति को लेकर उठे सवालों पर कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि जो भी नेता कानपुर आएगा, वह उन्हें श्रद्धांजलि देने आएगा। उनके निधन पर सभी नेताओं ने शोक व्यक्त किया है।