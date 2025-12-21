कानपुर में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा, नेशनल हेराल्ड केस के नाम पर कांग्रेस से बदला ले रही भाजपा
कानपुर में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने भाजपा पर नेशनल हेराल्ड केस के नाम पर कांग्रेस से बदला लेने का आरोप लगाया है। प्रवक्ता ने कहा कि भा ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कानपुर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड मामले में अदालत द्वारा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई खारिज किए जाने के बाद मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई करार देते हुए कहा कि यह पूरा मामला शुरू से ही राजनीति से प्रेरित था। आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने संस्थाओं का दुरुपयोग कर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को निशाना बनाया है। सरकार केवल प्रतिशोध की भावना से सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया है।
कांग्रेस प्रवक्ताओं ने कहा कि कोर्ट से आए फैसले के बाद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। पार्टी प्रवक्ता ने मनरेगा को लेकर भी केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बजट कटौती, आधार आधारित भुगतान और केंद्रीकरण जैसे फैसलों के जरिए देश की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना को कमजोर किया जा रहा है। यही योजना कोरोना महामारी के दौरान ग्रामिणों की सबसे बड़ा सहारा बनी थी।
उन्होंने ऐलान किया कि यूपी विधानसभा चुनाव में वोट चोरी रोकने के लिए कांग्रेस जमीन पर उतरकर संघर्ष करेगी और भाजपा कार्यालय से चुनाव आयोग को कार्यालय भी संचालित नहीं होने देगी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्रीप्रकाश जायसवाल के निधन पर नेताओं की उपस्थिति को लेकर उठे सवालों पर कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि जो भी नेता कानपुर आएगा, वह उन्हें श्रद्धांजलि देने आएगा। उनके निधन पर सभी नेताओं ने शोक व्यक्त किया है।
कांग्रेसी बोले- पिता का नाम न पता, कैसे हो सत्यापन
कांग्रेस की बैठक में कहा गया कि निर्वाचन कार्यालय से मिली मतदाताओं की सूची में न पिता का नाम और न ही पता दिया है, ऐसे में सत्यापन नहीं हो पा रहा है। शनिवार को तिलक हाल में हुई बैठक में महानगर अध्यक्ष पवन गुप्ता ने कहा कि एसआइआर के तहत जिला निर्वाचन कार्यालय और बीएलओ से प्राप्त मृत, अनुपस्थित, शिफ्टेड और डुप्लीकेट पंजीकरण सूची का सत्यापन करने में दिक्कत आ रही है। सूची में सिर्फ मतदाताओं के नाम लिखे हैं। कहा कि मतदाताओं की सही सूची पूरे पते और पिता के नाम सहित दी जाए, जिससे सही से सत्यापन हो सके। बैठक में बताया गया कि 22 दिसंबर को मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने के विरोध में गांधी प्रतिमा पर सत्याग्रह किया जाएगा। बैठक में शंकर दत्त मिश्रा, निजामुद्दीन खान, नदीम सिद्दीकी, लल्लन अवस्थी, रितेश यादव, अमरेंद्र सिंह, चंद्रशेखर सोनकर, राम प्रकाश तिवारी, डा. आरके जगत मौजूद रहे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।