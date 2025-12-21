कानपुर में सांड़ का आतंक, गाय का दूध निकाल रहे किसान पर हमला कर ऊपर बैठा सांड़, मौत
कानपुर में एक दर्दनाक घटना घटी, जहाँ एक सांड़ ने एक किसान पर हमला कर दिया। किसान गाय का दूध निकाल रहा था, तभी सांड़ ने उस पर हमला किया और ऊपर बैठ गया, ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर शहर के जहां-तहां घूम रहे बेसहारा सांड़ का आतंक बढ़ता ही जा रहा जो आए दिन किसी को घायल कर देते हैं तो हमले में किसी की जान चली जाती है। महाराजपुर में शनिवार को ऐसा ही एक मामला सामने आया है। जहां गाय दुहने के दौरान बेसहारा सांड़ ने किसान पर हमला कर दिया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। स्वजन ने उन्हें एलएलआर अस्पताल में भर्ती कराया जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। स्वजन का कहना है कि सांड़ गांव में कई लोगों की मारकर घायल कर चुका है,लेकिन शिकायत करने के बाद भी अब तक वह पकड़ा नहीं जा सका है।
महाराजपुर कस्बे में रहने वाले 50 वर्षीय अशोक कुमार खेती किसानी करते हैं। उनकी पत्नी नीतू की मौत हो चुकी है जबकि परिवार में दो बेटियां अनामिका और अंजलि है। भतीजे शेष नारायण ने बताया कि शनिवार देर शाम वह गाय दुह रहे थे। तभी एक बेसहारा सांड़ ने उन पर हमलाकर दिया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। हमला करने के साथ ही सांड़ उनके ऊपर बैठ गया। शोर सुनकर ग्रामीण दौड़े और लाठी डंडे मार कर किसी तरह उसे भगाया। स्वजन पहले अशोक कुमार को सरसौल सीएचसी ले गए, जहां से डाक्टर ने उन्हें एलएलआर अस्पताल रेफर कर दिया। जहां उपचार के दौरान देर रात उनकी मौत हो गई।
यह भी पढ़ें- कानपुर में निकाह के एक माह बाद शादीशुदा प्रेमी संग फरार हुई दुल्हन, ससुराल से मायके लौटते ही हुई फुर्र
यह भी पढ़ें- कोहरे की वजह से वंदे भारत सात की जगह रात 12 बजे दिल्ली से पहुंची कानपुर, यात्रियों को नहीं दिया गया भोजन
बेसहारा सांड़ के हमले में इन्होंने गंवाई जान
- जनवरी 2023 हरबसपुर गांव में सांड़ के पटकने से वृद्धा की मौत
- जून 2023 बकौली गांव में सांड़ के पटकने से घायल किसान की मौत
- दिसंबर 2023 बिधनू कस्बे में सांड़ के पटकने से घायल होटल संचालक की मौत
- 21 मार्च 2024 को सांड़ ने मजदूर का पेट फाड़कर मार डाला
- जुलाई 2025 पतारा कस्बे में मंदिर जाते समय लड़ रहे तीन सांडों ने सुनीता पर हमला कर दिया, जिससे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई
- सचेंडी दिलीपपुर के मनोज साइकिल से दवा लेने जा रहे थे इस पर सांड़ ने टक्कर मार दी जिससे वह तालाब में जा गिरे और मौत हो गई
- 2 नवंबर 2025- खेत जा रहे छात्र सोमेश को पटक कर मार डाला
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।