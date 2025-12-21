कानपुर में सांड़ का आतंक, गाय का दूध निकाल रहे किसान पर हमला कर ऊपर बैठा सांड़, मौत

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर शहर के जहां-तहां घूम रहे बेसहारा सांड़ का आतंक बढ़ता ही जा रहा जो आए दिन किसी को घायल कर देते हैं तो हमले में किसी की जान चली जाती है। महाराजपुर में शनिवार को ऐसा ही एक मामला सामने आया है। जहां गाय दुहने के दौरान बेसहारा सांड़ ने किसान पर हमला कर दिया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। स्वजन ने उन्हें एलएलआर अस्पताल में भर्ती कराया जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। स्वजन का कहना है कि सांड़ गांव में कई लोगों की मारकर घायल कर चुका है,लेकिन शिकायत करने के बाद भी अब तक वह पकड़ा नहीं जा सका है।

महाराजपुर कस्बे में रहने वाले 50 वर्षीय अशोक कुमार खेती किसानी करते हैं। उनकी पत्नी नीतू की मौत हो चुकी है जबकि परिवार में दो बेटियां अनामिका और अंजलि है। भतीजे शेष नारायण ने बताया कि शनिवार देर शाम वह गाय दुह रहे थे। तभी एक बेसहारा सांड़ ने उन पर हमलाकर दिया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। हमला करने के साथ ही सांड़ उनके ऊपर बैठ गया। शोर सुनकर ग्रामीण दौड़े और लाठी डंडे मार कर किसी तरह उसे भगाया। स्वजन पहले अशोक कुमार को सरसौल सीएचसी ले गए, जहां से डाक्टर ने उन्हें एलएलआर अस्पताल रेफर कर दिया। जहां उपचार के दौरान देर रात उनकी मौत हो गई।