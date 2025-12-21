Language
    IIT Kanpur आनलाइन पढ़ाएगा बिहार के इस जिले के सरकारी स्कूलों के बच्चों को, साथी पोर्टल के माध्यम से मिलेगी निश्शुल्क कोचिंग

    By Akhilesh Tiwari Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 08:15 PM (IST)

    आईआईटी कानपुर अब बिहार के सरकारी स्कूलों के बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करेगा. 'साथी' पोर्टल के माध्यम से छात्रों को मुफ्त कोचिंग मिलेगी, जिससे उन् ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, कानपुर। आईआईटी कानपुर के छात्र-छात्राएं अब बिहार के मोतिहारी जिले के सरकारी स्कूलों के बच्चों को भी पढ़ाएंगे। यह सुविधा उन्हें आइआइटी के साथी पोर्टल के माध्यम से मिलेगी। जिसके तहत कक्षा नौ से 12 तक के विद्यार्थियों को उनके स्कूल परिसर में ही निश्शुल्क कोचिंग दिलाई जाएगी।


    आईआईटी कानपुर की कोचिंग संस्था साथी के माध्यम से आनलाइन कक्षाओं का संचालन किया जाएगा। इसके लिए पिछले वर्ष बिहार शिक्षा विभाग और आईआईटी कानपुर के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) भी किया गया था। आइआइटी से मिली जानकारी के अनुसार साथी पोर्टल के माध्यम से कक्षाएं सोमवार से शुक्रवार के दौरान आयोजित की जाएंगी। इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले छात्रों को गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान और अंग्रेजी और नीट परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को जीवविज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भौतिकी, रसायन विज्ञान और अंग्रेजी की कोचिंग दी जाएगी।

    इस परियोजना में मोतिहारी जिले के 434 हाई स्कूल और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के कुल 2,04,462 छात्र शामिल होंगे। योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा जिसके तहत कक्षा 11 और 12 के लगभग 90,000 छात्रों को इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की विशेष तैयारी कराई जाएगी। कक्षा नौ और 10 के करीब 1.15 लाख छात्रों को फाउंडेशन कोर्स कराया जाएगा। आईआईटी के साथी पोर्टल पर संस्थान के छात्र -छात्राओं के अलावा शिक्षकों के भी लेक्चर और वीडियो उपलब्ध कराए जाते हैं।स्कूल छात्रों को साथी टीम से सीधे जुड़ने का भी मौका मिलता है।

     

    इधर, कानपुर में पीएम श्री स्कूलों के बच्चों ने देखा आइआइटी का वैज्ञानिक संसार

    राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के अंतर्गत जिले के 13 पीएम श्री उच्च प्राथमिक विद्यालयों के कक्षा छह से आठ तक अध्ययनरत 104 विद्यार्थियों ने बुधवार को आइआइटी स्थित प्रोफेसर एचसी वर्मा के शिक्षा सोपान आश्रम का शैक्षणिक भ्रमण किया। कार्यक्रम समन्वयक अमित बाजपेई ने बच्चों को विभिन्न वैज्ञानिक प्रयोगों एवं प्रयोगशालाओं के बारे में बताया। बच्चों ने उनसे वायु दाब, चुंबकीय बल, विद्युत परिपथ, ध्वनि तरंगें, घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण, ऊर्जा परिवर्तन व रासायनिक अभिक्रियाओं से जुड़े अनेक विज्ञान प्रयोगों को प्रत्यक्ष रूप से देखा और समझा।