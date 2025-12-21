IIT Kanpur आनलाइन पढ़ाएगा बिहार के इस जिले के सरकारी स्कूलों के बच्चों को, साथी पोर्टल के माध्यम से मिलेगी निश्शुल्क कोचिंग

जागरण संवाददाता, कानपुर। आईआईटी कानपुर के छात्र-छात्राएं अब बिहार के मोतिहारी जिले के सरकारी स्कूलों के बच्चों को भी पढ़ाएंगे। यह सुविधा उन्हें आइआइटी के साथी पोर्टल के माध्यम से मिलेगी। जिसके तहत कक्षा नौ से 12 तक के विद्यार्थियों को उनके स्कूल परिसर में ही निश्शुल्क कोचिंग दिलाई जाएगी।





आईआईटी कानपुर की कोचिंग संस्था साथी के माध्यम से आनलाइन कक्षाओं का संचालन किया जाएगा। इसके लिए पिछले वर्ष बिहार शिक्षा विभाग और आईआईटी कानपुर के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) भी किया गया था। आइआइटी से मिली जानकारी के अनुसार साथी पोर्टल के माध्यम से कक्षाएं सोमवार से शुक्रवार के दौरान आयोजित की जाएंगी। इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले छात्रों को गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान और अंग्रेजी और नीट परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को जीवविज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भौतिकी, रसायन विज्ञान और अंग्रेजी की कोचिंग दी जाएगी।

इस परियोजना में मोतिहारी जिले के 434 हाई स्कूल और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के कुल 2,04,462 छात्र शामिल होंगे। योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा जिसके तहत कक्षा 11 और 12 के लगभग 90,000 छात्रों को इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की विशेष तैयारी कराई जाएगी। कक्षा नौ और 10 के करीब 1.15 लाख छात्रों को फाउंडेशन कोर्स कराया जाएगा। आईआईटी के साथी पोर्टल पर संस्थान के छात्र -छात्राओं के अलावा शिक्षकों के भी लेक्चर और वीडियो उपलब्ध कराए जाते हैं।स्कूल छात्रों को साथी टीम से सीधे जुड़ने का भी मौका मिलता है।