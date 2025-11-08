पीआरडी जवान ने दारोगा की वर्दी पहन दिखाया रौब, महिला के चस्पा किया नोटिस तो मचा हंगामा

जागरण संवाददाता, कानपुर। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक पीआरडी जवान ने दरोगा की वर्दी पहनकर रौब दिखाया। वह महिला के घर के बाहर नोटिस चस्पा करने पहुंचा। जब महिला को आशंका हुई तो हंगामा मच गया। नौबस्ता का मामला नौबस्ता गल्ला मंडी इलाके में दारोगा की वर्दी पहनकर महिला के घर नोटिस चस्पा करने वाला पीआरडी जवान निकला। इसकी पुष्टि पुलिस की प्राथमिक जांच में हुआ। आरोपित ने फोन पर बताया कि वह बांदा में तैनात है। थाना प्रभारी बहादुर सिंह ने बताया कि उसके बारे में विस्तृत जानकारी के लिए पीआरडी ब्लाक आफिसर को पत्र भेजा गया है। वहां से जानकारी मिलने के बाद रिपोर्ट डीसीपी दक्षिण को सौंपी जाएगी। शुक्रवार को पीड़िता ने पीआरडी जवान पर अभद्रता का आरोप लगाकर डीसीपी दक्षिण से शिकायत की थी।

चाय की दुकान चलाती है महिला केडीए कालोनी गल्ला मंडी निवासी चाय की दुकान चलाने वाली महिला के मुताबिक काफी समय पहले उनके मकान में विनोद यादव नाम का किराएदार रहता था। उसकी गलत हरकतों के चलते नौबस्ता पुलिस ने उसे जेल भेज दिया था। जेल छूटने के बाद मकान खाली करके चला गया। अब वह कहां रहता है, जिसकी उन्हें जानकारी नहीं हैं।