कानपुर में जुआ खेलते हुए विवाद, दोस्त ने दोस्त को मार डाला

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर में दोस्त ने ही दोस्त की हत्या कर दी। मामला जुआ खेलने को लेकर हुए विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। जुआ खेलने के दौरान दोस्तों के बीच हुए विवाद के बाद एक अधेड़ की सिर पर भारी वस्तु से वार कर हत्या कर दी गई। उसका शव घर से लगभग 300 मीटर आगे सीपीसी कालोनी के पीछे झाड़ियों में औंधे मुंह मिला। अधेड़ पांच दिन से लापता था। पुलिस और फाेरेंसिक टीम ने जांच की और स्वजन के आरोप पर एक दोस्त को हिरासत में ले लिया, जबकि दूसरा दोस्त भागा हुआ है।

बादशाहीनाका के कुली बाजार निवासी 57 वर्षीय सरफराज उर्फ अन्नू घोड़ा गाड़ी चलाता था। बड़े भाई रियाज अहमद ने बताया कि सरफराज की पत्नी का लगभग 10 साल पहले निधन हो गया था। एक बेटी थी, जिसकी शादी हो चुकी है। तब से वह उनके परिवार संग ही रहता था। 20 अक्टूबर की रात कोपरगंज का रहने वाले दो दोस्त सरफराज को अपने साथ ले गए थे, लेकिन उसके बाद से वह घर नहीं लौटा। अगले दिन जब दोस्त से जानकारी करने उसके घर पहुंचे तो वह नशे में धुत मिला।

22 अक्टूबर को दोस्त ने बताया कि उस रात वे सभी लोग सरफराज के साथ मिलकर जुआ खेल रहे थे, लेकिन उसने गाली देकर भागा दिया था। तब से सरफराज नहीं मिला। शनिवार सुबह एक सफाईकर्मी सीपीसी कालोनी के पीछे झाड़ियों में कूड़ा फेंकने गया तो उसने शव देखा। कलक्टरगंज थाना पुलिस व फोरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल की।