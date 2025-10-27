कानपुर में छठ पूजा के दौरान समिति के टेंट में उतरा करंट, अफरातफरी मची

संवाद सहयोगी, कल्याणपुर(कानपुर)। कल्याणपुर के आवास विकास स्थित नहर पर छठ पूजा कार्यक्रम के दौरान समिति के टेंट में करंट उतरने से अफरातफरी मच गई। लोगो को टेंट से दूर कर केस्को को सूचना दी गई ।मौके पर पहुंची केस्को टीम ने टेंट को बिजली के तारों से दूर किया और टेंट के पोल और खुले तार को टेप लगाकर सुरक्षित किया। चर्चा है कि करंट की चपेट में आकर तीन लोग मामूली रूप से झुलस भी गए हालांकि इसको लेकर कोई बोलने को तैयार नहीं है।

आवास विकास पनकी नहर पर सोमवार को धूमधाम से छठ महापर्व मनाया जा रहा था। हजारों की संख्या में महिलाएं और पुरुष परिवार कल्याण के लिए डूबते सूर्य को अर्घ्य दे कर भगवान सूर्य और छठी मैया की उपासना में लगे थे। घाट पर करीब डेढ़ लाख लोगो का हुजूम था तभी अचानक पूर्वांचल भोजपुरी छठ पूजा सेवा समिति के टेंट में एक तरफ करंट उतर आया। आनन फानन में इसकी सूचना केस्को को दी गई वहीं मौके पर पहुंची केस्को टीम ने करंट उतरने वाले स्थान को चिन्हित कर टेंट के पोल को दूर कराया और पोल व खुले तार को टेप लगाकर पूरे पांडाल को सुरक्षित किया।

चर्चा है कि एक व्यक्ति को करंट का झटका लगा और उसे बचाने में दो अन्य लोग भी करंट की चपेट में आ कर मामूली रूप से झुलस गए जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। हालांकि इसको लेकर कोई जिम्मेदार कुछ भी नहीं बोल रहा है। मामले में पूर्वांचल भोजपुरी छठ पूजा सेवा समिति के महामंत्री हृदयेश पाठक ने बताया कि एक पोल में कुछ लोगों ने अर्थिंग आने की बात कही थी। उस पोल को पीछे हटा दिया गया है। कोई झुलसा नहीं है।झुलसने की बात पूर्णतया असत्य है।वही अपर पुलिस उपायुक्त पश्चिम कपिल देव सिंह ने बताया कि वह नहर घाट पर गए थे लेकिन ऐसी किसी घटना की जानकारी नहीं हुई है।