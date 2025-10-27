नौबस्ता तक मेट्रो जल्द, सेंट्रल से स्वदेशी काटन मिल रैंप के बीच ट्रैक बिछना शुरू

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के दक्षिण क्षेत्र के लिए अच्छी खबर है। मेट्रो का सपना जल्द पूरा होने वाला है। मेट्रो के लिए ट्रैक बिछाने काम शुरू हो चुका है। कानपुर सेंट्रल मेट्रो स्टेशन तक ट्रेन चलाने के बाद अब मेट्रो ने नौबस्ता तक ट्रेन को बढ़ाने के लिए सेंट्रल से स्वदेशी काटन मिल रैंप के बीच बचे रेलवे ट्रैक को बिछाना शुरू कर दिया है। यह तीन किलोमीटर का हिस्सा है। इस रैंप से नौबस्ता तक रेलवे ट्रैक का काम पहले ही पूरी हो चुका है। इस बचे हिस्से में पटरी बिछाने के बाद पूरे रूट में ट्रैक का काम हो जाएगा।

मेट्रो ने सोमवार को स्वदेशी काटन मिल के करीब स्थित रैंप से रेल पटरियां और इसे लगाने के प्लांट को नीचे उतारा। साथ ही वेल्डिंग काम शुरू कर दिया। इस ट्रैक निर्माण के तहत 18 मीटर लंबी रेल पटरियों को जोड़ा जाएगा। वेल्डिंग के बाद तय दूरी स्लैब की ढलाई की जाएगी। इन पर आगे डिरेलमेंट गार्ड और थर्ड रेल लगाए जाएंगे।



ट्रैक निर्माण में हेड हार्डेंड रेल का प्रयोग किया जा रहा है। इस तरह की रेल पटरियों का उपयोग हाई-स्पीड फ्रेट कारिडोर जैसी परियोजनाओं में भी होता है। ये रेल पटरियां सामान्य रेल की तुलना में अधिक कठोर और लंबे समय तक चलने वाली होती हैं। गिट्टी रहित ट्रैक में इन रेलों के कारण रखरखाव की आवश्यकता न्यूनतम हो जाती है। साथ ही संचालन अच्छा हो जाता है।