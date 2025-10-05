IND A vs AUS A Final: आस्ट्रेलिया की खराब शुरुआत, आठ ओवर में चार विकेट ढेर
ग्रीनपार्क स्टेडियम कानपुर में इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच वनडे सीरीज का फाइनल मुकाबला शुरू हो गया है। दोनों टीमों के खिलाड़ियों के मैदान पर उतरते ही स्टेडियम में मौजूद दर्शकों ने जोरदार उत्साह दिखाया। आस्ट्रेलिया ने टास जीतते हुए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। हालांकि उसकी शुरुआत काफी खराब है। अब तक चार विकेट गिर चुके हैंद्ध
जागरण संवाददाता, कानपुर। भारत ए और आस्ट्रेलिया ए वनडे सीरीज के फाइनल मुकाबले में आस्ट्रेलिया ए की टीम ने टास जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। भारत ए के तेज गेंदबाज अर्शदीप और हर्षित ने आस्ट्रेलिया के इस फैसले को गलत साबित कर लिया। आस्ट्रेलिया ए की टीम आठ ओवर में चार विकेट के नुकसान पर 44 रन बना चुकी है। सलामी बल्लेबाज मैकेंजी सात, जेक फ्रेजर पांच, हैरी डिक्सन एक और लैचन 16 रन बनाकर पवेलियन लौट चुके हैं।
ग्रीन पार्क स्टेडियम में भारत ए और आस्ट्रेलिया ए सीरीज 1-1 की बराबरी पर है। ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेले गए सीरीज के पहले वनडे मुकाबले में भारत ए ने 171 रन से बड़ी जीत दर्ज की थी, जबकि दूसरा वनडे मुकाबला आस्ट्रेलिया ए टीम ने नौ विकेट से अपने नाम किया था।
