IND A vs AUS A Final: आस्ट्रेलिया की खराब शुरुआत, आठ ओवर में चार विकेट ढेर

जागरण संवाददाता, कानपुर। भारत ए और आस्ट्रेलिया ए वनडे सीरीज के फाइनल मुकाबले में आस्ट्रेलिया ए की टीम ने टास जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। भारत ए के तेज गेंदबाज अर्शदीप और हर्षित ने आस्ट्रेलिया के इस फैसले को गलत साबित कर लिया। आस्ट्रेलिया ए की टीम आठ ओवर में चार विकेट के नुकसान पर 44 रन बना चुकी है। सलामी बल्लेबाज मैकेंजी सात, जेक फ्रेजर पांच, हैरी डिक्सन एक और लैचन 16 रन बनाकर पवेलियन लौट चुके हैं।