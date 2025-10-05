Language
    कानपुर में ट्रैफिक डायवर्जन, कंपनी बाग चौराहा से रावतपुर तक पांच दिन बंद रहेगा यातायात

    By rahul shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 09:30 PM (IST)

    कानपुर में कंपनी बाग चौराहा से रावतपुर तक 6 से 10 अक्टूबर तक यातायात बंद रहेगा। जल निगम 18 इंच चौड़ा और 15 मीटर लंबा सीवर का पाइप बदलेगा। कंपनी बाग से रावतपुर जाने वाले वाहन चिड़ियाघर रोड से और रावतपुर से कंपनी बाग जाने वाले वाहन रावतपुर तिराहा से होकर जाएंगे। मेट्रो निर्माण के कारण पहले से ही आधा रास्ता बंद है।

    सीवर लाइन बदलने को लेकर बदला रहेगा यातायात। प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, कानपुर। सीवर लाइन बदलने को लेकर कंपनी बाग चौराहा से रावतपुर तक छह अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक यातायात बंद रहेगा। रास्ते के बीच में जल निगम को 18 इंच चौड़ा और 15 मीटर लंबा सीवर का पाइप बदलना है। इसके चलते कंपनी बाग से रावतपुर जाने वाले वाहन नवाबगंज, चिड़ियाघर रोड होते हुए गुरुदेव चौराहा होकर जाएगे। वहीं रावतपुर से कंपनी बाग चौराहा जाने वाले वाहन रावतपुर तिराहा से गोल चौराहा होते हुए कंपनी बाग चौराहा जाएगे। यह डायवर्जन सोमवार से लागू कर दिया गया है।

    कंपनी बाग चौराहा से रावतपुर तक पहले ही मेट्रो अंडर ग्राउंड ट्रैक का निर्माण कराया जा रहा है। इसके चलते आधा रास्ता बंद है। फैली मिट्टी व कीचड़ के कारण वाहन चालकों को जूझना पड़ता है। सीवर लाइन बदलने के लिए जल निगम द्वारा बीच में रास्ता खोदने के कारण पूरा रास्ता बंद हो जाएगा। इसको लेकर जाम न लगे और यातायात न फंसे इसके लिए ट्रैफिक विभाग ने डायवर्जन जारी कर दिया है। इसके लिए दोनों तरफ ट्रैफिक सिपाही भी लगाए जाएगे। साथ ही बैरिकेड्स से रास्ते बंद कर दिए जाएगे।

    जल निगम के अवर अभियंता अनुराग सिंह ने बताया कि सीवर लाइन चोक है। इसके लिए 15 मीटर का पाइप बदला जाना है। इसको लेकर रास्ता बंद रहेगा।

