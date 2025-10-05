कानपुर में ट्रैफिक डायवर्जन, कंपनी बाग चौराहा से रावतपुर तक पांच दिन बंद रहेगा यातायात

कानपुर में कंपनी बाग चौराहा से रावतपुर तक 6 से 10 अक्टूबर तक यातायात बंद रहेगा। जल निगम 18 इंच चौड़ा और 15 मीटर लंबा सीवर का पाइप बदलेगा। कंपनी बाग से रावतपुर जाने वाले वाहन चिड़ियाघर रोड से और रावतपुर से कंपनी बाग जाने वाले वाहन रावतपुर तिराहा से होकर जाएंगे। मेट्रो निर्माण के कारण पहले से ही आधा रास्ता बंद है।

जागरण संवाददाता, कानपुर। सीवर लाइन बदलने को लेकर कंपनी बाग चौराहा से रावतपुर तक छह अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक यातायात बंद रहेगा। रास्ते के बीच में जल निगम को 18 इंच चौड़ा और 15 मीटर लंबा सीवर का पाइप बदलना है। इसके चलते कंपनी बाग से रावतपुर जाने वाले वाहन नवाबगंज, चिड़ियाघर रोड होते हुए गुरुदेव चौराहा होकर जाएगे। वहीं रावतपुर से कंपनी बाग चौराहा जाने वाले वाहन रावतपुर तिराहा से गोल चौराहा होते हुए कंपनी बाग चौराहा जाएगे। यह डायवर्जन सोमवार से लागू कर दिया गया है।

