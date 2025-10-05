इसे कहते हैं कनपुरिया रंगबाजी...30.50 लाख की ई-कार, 3.39 लाख में खरीदा 3366 नंबर
कानपुर में वाहनों के लिए फैंसी नंबरों का शौक खूब देखने को मिल रहा है। नयागंज के एक व्यापारी ने अपनी 30.50 लाख रुपये की ई-कार के लिए 3.39 लाख रुपये में 3366 नंबर खरीदा। ऑनलाइन नीलामी में जेएफ सीरीज के 205 फैंसी नंबर बिक चुके हैं जिसके बाद 143 नंबरों को लॉक कर दिया गया है। अब जेएच सीरीज शुरू हो गई है।
जागरण संवाददाता, कानपुर। इसे कहते हैं कनपुरिया रंगबाजी। मोबाइल हो या वाहन। फैंसी नंबरों के शौकीन लोगों में कनपुरिया पीछे नहीं रहते। मनपसंद नंबर पाने की चाह में दिल खोलकर खर्च कर देते हैं। तभी तो नयागंज के कारोबारी ने 30.50 लाख की ई-कार के लिए 3.39 लाख में 3366 नंबर खरीदा।
उप संभागीय परिवहन कार्यालय द्वारा वाहन पोर्टल पर अपलोड यूपी 78 जेएफ सीरीज में 3366 नंबर पाने का क्रेज लोगों में साफतौर पर दिखा। ई-नीलामी में शामिल नयागंज के एक कारोबारी ने 30.50 लाख रुपये की एक्सईवी ई-कार के लिए 3.39 लाख रुपये में 3366 फैंसी नंबर खरीदा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मनपसंद और वीआइपी नंबर पाने के लिए लोग महंगी बोली तक लगा सकते हैं। वहीं, गैर व्यावसायिक वाहनों की जेएफ सीरीज में 348 में 205 फैंसी नंबर आनलाइन बोली में नंबरों के शौकीन वाहन मालिक खरीद चुके हैं।
उप संभागीय परिवहन कार्यालय ने वाहन पोर्टल पर 143 नंबर शेष रहने पर लाक कर दिया है। एआरटीओ प्रशासन आलोक कुमार सिंह ने बताया कि गैर व्यावसायिक वाहनों की जेएफ सीरीज में 348 में 205 फैंसी नंबर आनलाइन नीलामी में बिक चुके हैं। शेष 143 फैंसी नंबरों को हमेशा के लिए लाक कर दिया गया है। अब पांच अक्टूबर से जेएच नई सीरीज शुरू हो चुकी है। इस सीरीज में शामिल 348 फैंसी नंबरों की वाहन पोर्टल के जरिये ई-नीलामी प्रक्रिया शुरू होगी। आनलाइन बोली लगाकर वाहन मालिक मनचाहा नंबर पा सकते हैं।
