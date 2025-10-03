Language
    एशिया कप ट्राफी विवाद पर राजीव शुक्ला ने कहा, दुनिया भर के क्रिकेट संघ ले सकते हैं बड़ा फैसला

    By Ankush Kumar Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 09:35 PM (IST)

    IND A vs AUS A Series बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा कि एशिया कप को लेकर आईसीसी जल्द फैसला लेगा।कानपुर में होटल और फ्लाइट की सुविधा होने से ग्रीन पार्क में लगातार मैच हो सकते हैं। ग्रीन पार्क की क्षमता बढ़ाने का प्रयास जारी है। श्रेयस तिलक और अभिषेक ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जा सकते हैं। रणजी ट्रॉफी खेलने वाले खिलाड़ियों को बीसीसीआई प्रोत्साहन देगी।

    कानपुर ग्रीन पार्क में पहुंचे बीसीसीआइ उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। IND A vs AUS A Series: एशिया कप ट्राफी को लेकर चल रहा मामला अब आइसीसी के संज्ञान में है। इस पर जल्द ही दुनिया भर के क्रिकेट संघों की ओर से कोई निर्णय लिया जाएगा। यह बातें बीसीसीआइ उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने शुक्रवार को कहीं। वे भारत ए और आस्ट्रेलिया ए के बीच खेले जा रहे दूसरे वनडे के मुख्य अतिथि बनकर ग्रीन पार्क स्टेडियम पहुंचे थे।

    बीसीसीआइ उपाध्यक्ष ने कहा कि कानपुर में क्रिकेट का उत्साह दिखता है। अगर यहां पर होटल और रात में फ्लाइट की लैडिंग की सुविधा हो जाए तो निश्चित ही ग्रीन पार्क स्टेडियम के लिए लगातार मैचों की मेजबानी का रास्ता साफ हो जाएगा। लखनऊ एयरपोर्ट में 24 घंटे फ्लाइट सुविधा और इकाना स्टेडियम की दर्शक क्षमता ही उसे मेजबानी में प्राथमिक देती है।

    ग्रीन पार्क में ड्रेनेज सिस्टम की कमी को पूरा करने और स्टेडियम की दर्शक क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। इसको लेकर उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एशिया कप में शानदार प्रदर्शन करने वाले अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और आस्ट्रेलिया ए के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में शतक लगाने वाले कप्तान श्रेयस अय्यर 19 अक्टूबर से आस्ट्रेलिया दौरे पर जाने वाली भारतीय टीम का हिस्सा बन सकते हैं।

    उन्होंने बताया कि बीसीसीआइ ने फैसला किया है कि जो भी खिलाड़ी रणजी ट्राफी के 14 मैच खेला होगा। उसे एक करोड़ रुपए की धनराशि और लीग में प्राथमिकता दी जाएगी। अब अंडर-19 का कोई भी खिलाड़ी बिना बोर्ड ट्राफी खेले आइपीएल का हिस्सा नहीं बन पाएगा।

    बीसीसीआइ से मान्यता प्राप्त संघ है यूपीसीए

    यूपीसीए में संघ को लेकर हुए विवाद पर बीसीसीआइ उपाध्यक्ष ने कहा कि यूपीसीए काफी वर्षों से बीसीसीआइ का स्थायी सदस्य है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि बोर्ड व सुप्रीम कोर्ट तक हमारे पक्ष में निर्णय दे चुका है। यूपीसीए से जुड़े कुछ लोगों के भी इस पूरे प्रकरण में शामिल होने की जानकारी मिली थी, लेकिन हम उन्हें बता देना चाहते हैं कि हमारी छवि को धूमिल करने की उनकी कोशिश बेकार है। उन्होंने बताया कि वाराणसी में भी क्रिकेट स्टेडियम 80 फीसदी बनकर तैयार हो चुका है, उम्मीद है कि अगले साल वहां अंतरराष्ट्रीय मैच की मेजबानी मिलेगी।

    एजीएम तक अरविंद ही यूपीसीए के सचिव

    यूपीसीए के सचिव अरविंद श्रीवास्तव के कार्यकाल को लेकर चल रही चर्चा पर विराम लगाते हुए राजीव शुक्ल ने कहा कि यूपीसीए की एजीएम 30 अक्टूबर को हो सकती है। वैसे भी कार्यकाल पूरा होने के बाद 45 दिन का समय रहता है इसलिए एजीएम तक अरविंद ही यूपीसीए के सचिव बन रहेंगे।

