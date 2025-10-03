IND A vs AUS A ODI Live Score: बिना खाता खोले आउट होकर अभिषेक शर्मा ने फैंस को किया निराश, पवेलियन लौटी सलामी जोड़ी
IND A vs AUS A ODI Live Score कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच दूसरा वनडे मुकाबला शुरू हो गया है। भारत ए ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। दर्शकों की अच्छी खासी संख्या मैच देखने के लिए मौजूद है। आज के मैच में पहले बल्लेबाजी करने उतरे अभिषेक शर्मा आउट हो गए।
जागरण संवाददाता, कानपुर। IND A vs AUS A ODI Live Score: ग्रीन पार्क स्टेडियम में होने वाले दूसरे वनडे मुकाबला शुरू हो चुका है। आस्ट्रेलिया ए और भारत ए के बीच टास हुआ। भारत ए की टीम ने टास जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया है। मैच देखने के लिए दर्शकों की अच्छी खासी संख्या पवेलियन में मौजूद है।
ओपनिंग करने के लिए भारत एक टभ्म से प्रभसिमरन और अभिषेक शर्मा मैदान में पहुंचे। मैच शुरू होते ही भारतीय टीम और फैंस को बड़ी निराशा हाथ लगी। वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा बिना खाता खोले विल सदरलैंड की गेंद पर स्लिप पर जैक एडवर्ट को कैच दे बैठे। वहीं, दूसरे सलामी बल्लेबाज प्रभसिमरन एक रन बनाकर सदरलैंड की गेंद पर विकेटकीपर लैचन के हाथों कैच आउट हुए।
एक अक्टूबर को वनडे सीरीज के पहले मैच में भारत ए की टीम ने आस्ट्रेलिया ए पर 171 रनों की बढ़ी जीत दर्ज की थी। आज दूसरा वनडे मैच खेला जा रहा है। दूसरे वनडे मुकाबले में भारत ए की ओर से एशिया कप के स्टार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा टीम में हैं।
