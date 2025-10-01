IIT Kanpur के हास्टल में बीटेक फाइनल ईयर के छात्र ने की आत्महत्या, बंद कमरे से आ रही थी बदबू

कानपुर आईआईटी में बीटेक फाइनल इयर के छात्र धीरज सैनी का शव फंदे पर लटका मिला। कमरे से बदबू आने पर दरवाजा खोलकर देखा गया तो शव पंखे में लगे फंदे से लटका था। 28 सितंबर से वह किसी को दिखाई नहीं दिया था जिसके बाद बदबू आने पर घटना का पता चला। पुलिस ने शव को मोर्चरी में भेज दिया है और परिवार को सूचित कर दिया है।

जागरण संवाददाता, कानपुर। आइआइटी कानपुर में छात्रावास के अंदर बीटेक अंतिम वर्ष के छात्र धीरज सैनी ने फंदा लगाकर जान दे दी। शव कमरे में पंखे से लटकता मिला। कमरे के पास से गुजरने के दौरान दुर्गंध आने पर मंगलवार शाम तीन बजे घटना की जानकारी हुई।

पुलिस के अनुसार, 28 सितंबर से उसके कमरे का दरवाजा बंद था। धीरज कमरे में अकेला ही रहता था। सहपाठियों को भी दिखाई नहीं दिया था। वह हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के बिचौली रोड ककरकई का रहने वाला था। पिता सतीश को जानकारी दी गई है। थाना प्रभारी कल्याणपुर अजय प्रकाश मिश्रा ने बताया कि दुर्गंध आने पर आइआइटी प्रशासन ने मंगलवार शाम को जानकारी दी, तब दरवाजा तोड़ा गया।

पहले भी छात्र दे चुके जान 25 अगस्त::: कानपुर में स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) में सॉफ्टवेयर डेवलपर के पद पर कार्यरत दीपक चौधरी ने अपने फ्लैट में फंदा लगा आत्महत्या कर ली थी। वे महाराष्ट्र के जलगांव के रहने वाले थे। गुबा गार्डन के विजय एन्क्लेव अपार्टमेंट में रहकर आइआइटी में नौकरी कर रहे थे। दीपक ने मराठी भाषा में लिखे सुसाइड नोट में अपने माता-पिता से माफी मांगते हुए लिखा कि मैं खुद को फेलियर महसूस करता हूं। इस नोट से उनके गहरे मानसिक तनाव का पता चलता था।