कानपुर में हिंसा की साजिश का ये नया ठिकाना, जुबैर और तौसीफ का मकसद खतरनाक

कानपुर के सुजातगंज में अजमेरी मस्जिद के पास हिंसा की साजिश रचने के आरोप में जुबैर अहमद खान और तौसीफ को गिरफ्तार किया गया है। एटीएस दोनों के कनेक्शन और कुंडली खंगाल रही है। जुबैर पर मस्जिद के पास भीड़ जुटाकर भड़काऊ ऑडियो सुनाने का आरोप है। पुलिस उसके मोबाइल की सीडीआर और फुटेज जांच रही है साथ ही उसके साथियों की पहचान की जा रही है।

जागरण संवाददाता, कानपुर। कभी आतंकियों व शहर का माहौल बिगाड़ने वालों का ठिकाना जाजमऊ हुआ करता था लेकिन इस बार सुजातगंज का नाम सुर्खियों में है। सुजातगंत की जिस अजमेरी मस्जिद के पास हिंसा की साजिश रचने के लिए लोगों को भड़काऊ आडियो सुनाने के आरोपित जुबैर अमहद खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उसी के पास से एटीएस ने तौसीफ को भी दबोचा।

एक ही मुहल्ले के पास हिंसा का प्रयास करने वाले दोनों आरोपितों के अब एटीएस कनेक्शन व उनकी कुंडली खंगाल रही है। उसके मोबाइल नंबरों की सीडीआर (काल डिटेल रिकार्ड) व मोबाइल फोन की जांच के साथ ही उसके साथ भीड़ जुटाने वाले साथियों की पहचान के लिए फुटेज जांचे जा रहे हैं।

जुबैर अहमद खान उर्फ जुबैर गाजी ने 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद साथियों के साथ मिलकर अजमेरी मस्जिद के पास पहले लोगों की भीड़ जुटाकर भड़काऊ आडियो सुना हिंसा फैलाने का प्रयास किया था। सुजातगंज चौकी प्रभारी राजमोहन मिश्र ने जुबैर अहमद समेत 25 अज्ञात के खिलाफ रेलबाजार थाने में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने जुबैर को गिरफ्तार कर रविवार को जेल भेज दिया था। पुलिस को भड़काऊ आडियो भी मिला।

खुफिया ने जांच शुरू की तो पता चला कि जुबैर सुजातगंज में अजमेरी मस्जिद में ही नहीं बड़ी मस्जिद, छोटी मस्जिद, नूरानी मस्जिद, नई मस्जिद, अजमल मस्जिद सात मस्जिद में भी सक्रिय था। वह वहां जाकर लोगों को गुमराह कर हिंसा फैलाने की तैयारी कर रहा था। उसी सुजातगंज अजमेरी मस्जिद के पास मुजाहिदीन आर्मी बना हिंसा की योजना बनाने वाले मो. तौसीफ की गिरफ्तारी के बाद एटीएस दोनों के कनेक्शन खंगालने में जुट गई है। दोनों के बैंक खातों व सुजातगंज में उन दोनों के संपर्क में रहने वालों की गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही है। बीते कुछ माह में दोनों से संपर्क रखने वाले लोगों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है।