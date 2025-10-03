IIT Kanpur के Room No. 123 का खौफनाक सच, चार दिन पहले हो चुकी थी बंद कमरे में आइआइटीयन की मौत

हरियाणा की छात्र ने आईआईटी कानपुर के हास्टल में चार दिन पहले आत्महत्या कर ली थी। कमरा नंबर 123 में रहने वाले छात्र धीरज की मौत से हर कोई हैरान है। चार दिन से कमरा नंबर 123 बंद था इसके बावजूद किसी ने ध्यान नहीं दिया। दुर्गंध के बाद पता चलता है कि छात्र ने आत्महत्या कर ली।

जागरण संवाददाता, कानपुर। फलों का ठेला लगाकर भतीजे को आइआइटी तक बड़े संघर्षों के बीच पहुंचाया था। वह बहुत मेधावी था। सोचा था कि इंजीनियर बनकर परिवार का नाम रोशन करेगा व घर की आर्थिक स्थिति सुधारेगा, लेकिन आइआइटी प्रबंधन की लापरवाही से उसकी जान चली जाएगी, यह नहीं जानते थे। प्रबंधन को चार दिन तक उसके बाहर नहीं दिखने पर जाकर देखना चाहिए था। यह बात आइआइटी परिसर स्थित छात्रावास के कमरे में आत्महत्या करने वाले छात्र धीरज के ताऊ सतेंद्र ने गुरुवार को पोस्टमार्टम हाउस के बाहर की।

उन्होंने बताया कि वह बहुत रिजर्व नेचर का था, किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। तीन दिन पहले चाचा संदीप ने धीरज को फोन किया था, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया था। गुरुवार दोपहर करीब एक बजे पोस्टमार्टम के बाद स्वजन शव लेकर हरियाणा चले गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शव लगभग चार दिन पुराना होने की बात सामने आई है।

ताऊ सतेंद्र ने बताया कि धीरज ने छठवीं से हाईस्कूल तक हरियाणा में शिक्षा ली थी। वहां फीस जमा न होने पर स्कूल प्रबंधन ने हाईस्कूल का प्रमाण पत्र रोक लिया था। चाचा संदीप ने लोगों से उधार लेकर 1.50 लाख रुपये जमा किए थे, तब प्रमाणपत्र मिला था। सुबह चार बजे से फल की रेहड़ी लगाकर भतीजे की पढ़ाई का खर्च उठाया था। इंटर के बाद उसे राजस्थान के सीकर लेकर गए, जहां कोचिंग के बाद आइआइटी कानपुर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियिरंग में 2022 में प्रवेश मिला था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन समझ नहीं आया कि उसने ऐसा कदम क्यों उठा लिया।