कानपुर के बिरहाना रोड में नकली दवा का कारोबार, पंजाब सहित कई राज्यों में होती सप्लाई

कानपुर में औषधि विभाग और लुधियाना नारकोटिक्स टीम ने संयुक्त रूप से एक नकली दवा फैक्ट्री पर छापा मारा। इस दौरान 28.85 लाख रुपये की नकद धनराशि और पांच लाख रुपये की दवाएं बरामद हुईं। फैक्ट्री को सील कर दिया गया है और दवाओं के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। संचालक राहुल अग्रवाल फरार है जबकि उसकी पत्नी से पूछताछ जारी है।

जागरण संवाददाता, कानपुर। शहर की तंग गलियों में चल रहे नकली दवा के कारोबार पर मंगलवार को औषधि विभाग ने लुधियाना नारकोटिक्स टास्क टीम के साथ मिलकर छापेमारी की। संयुक्त छापेमारी तीसरी मंजिल पर बने घर में 28.85 लाख की धनराशि, नोट गिनने की मशीन, पांच लाख रुपये तक की एंटीबायोटिक और डीएसआर दवा और इंजेक्शन के साथ दवा पैकिंग और बैच नंबर की मशीन मिली है।

बड़े स्तर पर घर नकली दवाओं की खेप मिलने पर औषधि विभाग की ओर से दुकान को सील कर मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। इसके साथ ही घर से मिली पांच दवाओं के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। अब औषधि विभाग शहर में फैले नकली दवा बनाने के कारोबार के खिलाफ अभियान चलाने की तैयारी कर रहा है।

जांच में पकड़ी गई अवैध रूप से बनाई गई दवाओं की हुई सैंपलिंग। विभाग बिरहाना रोड की नील वाली गली में श्री लक्ष्मी फार्मा मेडिकल एंड सर्जिकल की दुकान में औषधि विभाग की टीम ने लुधियाना नारकोटिक्स टास्क फोर्स के साथ मंगलवार को सुबह 11 बजे दुकान में छापा मारा। जहां संचालक राहुल अग्रवाल जांच टीम को घर दिखाने के बहाने भाग निकले। इसके बाद जांच टीम ने दुकान के ऊपर तीसरी मंजिल में बने घर में छापा मारा। मौके पर लुधियाना में पकड़ी गई गुजरात की कंपनी के बैच की नकली दवाओं की खेप मिली है। जिसका प्रयोग नशे के रूप में किया जा रहा था।

बिरहाना रोड स्थित नील वाली गली में श्री लक्ष्मी फार्मा में अवैध रूप से चल रही दवा फैक्ट्री में छापे के दौरान मौजूद पंजाब पुलिस । जागरण औषधि निरीक्षण रेखा सचान ने बताया कि छोटे से घर में बिना प्रयोगशाला, विज्ञानी और डाक्टर तथा बिना लाइसेंस के दवाओं के निर्माण और पैकेजिंग का काम चल रहा था। दुकान में छापेमारी के दौरान संचालक के भाग जाने के बाद उसकी पत्नी पायल अग्रवाल से पूछताछ की गई। सुबह 11 बजे से देर रात तक टीम ने पायल अग्रवाल से दवाओं की सैंपलिंग और कहां-कहां दवाएं जा रही है और उसकी खेप की जानकारी हासिल की है।