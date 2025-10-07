Language
    कानपुर में अंडर गारमेंट फैक्ट्री में मचा हड़कंप, लिफ्ट में फंसकर मजदूर की मौत

    By Anurag Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 10:29 PM (IST)

    कानपुर देहात में बिस्कुट फैक्ट्री में लिफ्ट में गर्दन फंसने से एक श्रमिक की दुखद मौत हो गई जिसके बाद फैक्ट्री प्रबंधन ने मुआवजे का भुगतान किया। वहीं कानपुर नगर में बेकनगंज में एक निर्माणाधीन इमारत से गिरने के कारण एक मजदूर ने अपनी जान गंवा दी जिसके बाद दोनों पक्षों में समझौता हो गया।

    आवास विकास हंसपुरम योजना-दो स्थित फैक्ट्री। वीडियो ग्रैब

     जागरण संवाददाता, कानपुर।  कानपुर देहात के बाद कानपुर शहर में भी फैक्ट्री के अंदर लगी लिफ्ट मजदूर के लिए काल बन गई। नौबस्ता में मंगलवार देर शाम अंडर गारमेंट फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूर की गर्दन लिफ्ट में फंसने से मौत हो गई। हादसे के बाद फैक्ट्री में मौजूद कर्मचारियों में अफरा-तफरी मच गई। कर्मचारियों ने आनन-फानन में फैक्ट्र्री मालिक और पुलिस को सूचना दी। 

    मौके पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड कर्मचारियों की मदद ली। करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद वेल्डिंग मशीन के जरिए लिफ्ट का दरवाजा काटकर दमकल कर्मियों ने शव को बाहर निकाला। इसके बाद फोरेंसिक जांच कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। किदवई नगर के ब्लाक निवासी आनंद अग्रवाल की नौबस्ता के हंसपुरम आवास विकास योजना-दो में अंडर गार्मेंट्स बनाने की फैक्ट्री है। फैक्ट्री में बाबूपुरवा के बगाही भट्टा निवासी बब्लू का बेटा पवन पासवान (19) दो साल से काम कर रहा था। 

    मंगलवार शाम करीब 6 बजे पवन कपड़ों की गांठों को ऊपर की मंजिल पर ले जाने के लिए लिफ्ट में रख रहा था। इसी दौरान अचानक से लिफ्ट का दरवाजा झटके के साथ बंद हो गया, जिसके बीच में उसकी गर्दन लिफ्ट में ही फंस गई। लिफ्ट ऊपर जाने से उसकी माैके पर ही मौत हो गई। हादसे की जानकारी पर फायर ब्रिगेड टीम मौके पर पहुंची और शव को निकालने का प्रयास शुरू किया। लिफ्ट में फंसे शव को निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। 

    करीब एक घंटे बाद वेल्डिंग मशीन के जरिए लोहे के दरवाजे को काटकर शव को निकाला जा सका। वहीं, मृतक स्वजन के मुताबिक शाम को फैक्ट्री मालिक ने साथ काम करने वाले अनुराग के जरिए उसकी चाची सुमन को सूचना दी। बताया कि पवन के चोट लग गई है। अस्पताल लेकर जा रहे हैं। आनन-फानन फैक्ट्री पहुंचे तो उसकी मौत की जानकारी हुई। इस पर मां रानी, बहन स्वाती और साथ गए परिवार वाले बिलख पड़े। परिवार वालों ने हंगामा करने की कोशिश की तो पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर उन्हें शांत करा दिया गया।

    रात में जानकारी पर विधायक राहुल बच्चा भी पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे और परिवार वालों को ढांढ़स बंधाया। एडीसीपी साउथ योगेश कुमार ने बताया कि फिलहाल तहरीर नहीं मिली है। तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

    कानपुर देहात में लिफ्ट में गर्दन फंसने से मौत, मिला 17 लाख मुआवजा

    कानपुद देहात के रायपुर में बिस्कुट बनाने वाली ओमराज फूड्स फैक्ट्री में गुड्स (मालवाहक) हाइड्रोलिक लिफ्ट में श्रमिक की गर्दन फंसने से मौत हो गई। लिफ्ट बंद होने पर उसने स्विच से उसे चालू किया तो झटका लगने से वह नीचे गिरा और तब तक लिफ्ट व पहली मंजिल की छत की स्लैब के बीच उसकी गर्दन फंस गई। 17 लाख मुआवजा फैक्ट्री प्रबंधन की तरफ से दिया गया।

    इधर, निर्माणाधीन बिल्डिंग की चौथी मंजिल से गिरकर मजदूर की मौत

    बेकनगंज स्थित एक निर्माणाधीन बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर काम कर रहे मजदूर की गिरकर मौत हो गई। मुआवजा दिए जाने की बात पर दोनों पक्षों में समझौता हो गया। श्रावस्ती के मल्हीपुर गंगापुर निवासी 22 वर्षीय धर्मराज गुप्ता आठ माह से बेकनगंज पानी के टंकी के पास स्थित शकील के निर्माणाधीन मकान में मजदूरी कर रहा था। बड़े भाई गुड्डू ने बताया कि परिवार में पिता लाल जी, मां कलावती, दो भाई और एक बहन है। सोमवार शाम चार मंजिल पर काम करते वक्त वह फिसल कर पड़ोसी की छत पर जा गिरा। साथियों ने उसे एलएलआर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बेकनगंज थाना प्रभारी मो. मतीन खान ने बताया कि निर्माणाधीन मकान से काम करते वक्त गिरने से मजदूर की मौत हुई है। फिलहाल दोनों पक्षों में समझौता हो गया है।

