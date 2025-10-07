कानपुर से आप की यूपी अल्पसंख्यक विंग के प्रदेश उपाध्यक्ष गिरफ्तार, चेन्नई की कंपनी से धोखाधड़ी से जुड़ा मामला

कानपुर में आप की यूपी अल्पसंख्यक विंग के प्रदेश उपाध्यक्ष को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। चेन्नई की एक कंपनी ने उन पर करार तोड़ने और 89.59 लाख रुपये का नोटिस भेजने के बाद भी कारें न लौटाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने एक आरोपी मो़ शाहिद को गिरफ्तार कर लिया है जबकि दूसरे की तलाश जारी है।

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर में आप की यूपी अल्पसंख्यक विंग के प्रदेश उपाध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर धोखाधड़ी का आरोप है। मामला चेन्नई की कंपनी से धोखाधड़ी का है। चेन्नई की स्विफ्ट मेल कम्युनिकेशन लिमिटेड से धोखाधड़ी के मामले में कर्नलगंज पुलिस ने जाजमऊ निवासी आम आदमी पार्टी अल्पसंख्यक विंग के प्रदेश उपाध्यक्ष मो.शाहिद को गिरफ्तार किया है। आरोपित ने साथी संग मिल कंपनी से धोखाधड़ी कर दो कारें हड़प ली थीं। कंपनी के मैनेजर ने आरोपितों पर कर्नलगंज थाने में 10 जुलाई को रिपोर्ट कराई थी।

काकादेव शिवपुरी निवासी सुभाष दीक्षित कंपनी में मैनेजर हैं। उन्होंने बताया कि अगस्त-2018 में कंपनी का एयरो स्विफ्ट कम्युनिकेशन लिमिटेड के निदेशक मो.शाहिद और सैयद मो.अनवर से करार हुआ था। कंपनी का आफिस चुन्नीगंज में स्थित है। कंपनी ने दो कारें दिलाईं फिर अचानक बिना किसी सूचना के अचानक करार तोड़ने के साथ वर्ष-2022 में उन लोगों ने 89.59 लाख रुपये का नोटिस भेज दिया।