कन्नौज में लखनऊ–आगरा एक्सप्रेसवे पर स्लीपर बस में भीषण आग, यात्रियों में मची अफरातफरी
दिल्ली से बिहार जा रही एक स्लीपर बस में लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर अचानक आग लग गई। कन्नौज के पास हुई इस घटना से यात्रियों में अफरातफरी मच गई। ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कन्नौज। दिल्ली से बिहार जा रही एक स्लीपर बस में देर रात एक्सप्रेसवे पर अचानक आग लग गई। इससे यात्रियों में अफरातफरी और भगदड़ मच गई। बस में धुआं उठते ही यात्रियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया और जान बचाने के लिए खिड़कियों व दरवाजों से बाहर निकलने लगे। चालक ने बस को तुरंत सड़क किनारे रोका गया।
संवाद सहयोगी, तिर्वा (कन्नौज)। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दिल्ली से बिहार जा रही स्लीपर बस में आग लग गई। आग की शुरुआत बस के आगे वाले हिस्से से हुई। आग की लपटों को देख यात्रियों में भगदड़ मच गई। हालांकि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। आग बुझाने से प्रयास शुरू कर दिए गए हैं।
यात्रियों से बातचीत करते पुलिस अधिकारी। जागरण
बस में आग लगने की घटना मंगलवार रात करीब 11 बजे एक्सप्रेसवे के फगुआ भट्ठा टोल प्लाजा के पास किमी 192 किमी प्वाइंट पर हुआ। बस में बच्चों सहित 48 सवारियां थीं। टोल प्लाजा के पास पहुंचते ही बस में इंजन के पास से धुंआ उठने लगा। धुंआ पूरी बस में भर गया। धुंआ उठने से यात्रियों को सांस लेने में घुटन होने लगी तो नींद खुल गई। इससे यात्रियों में भगदड़ मच गई। चालक ने बस को किनारे खड़ा किया और यात्रियों को बचाने के प्रयास शुरू कर दिए। करीब रात 11:10 बजे पर दमकल की गाड़ियां और यूपीडा कर्मी भी पहुंच गए। बचाव के प्रयास शुरू कर दिए। सभी यात्री सुरक्षित होने की बात कही जा रही है।
सीओ कुलवीर सिंह ने बताया कि आग बुझाई जा रही है। सभी यात्री सुरक्षित हैं। कोई हताहत नहीं हुआ है। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। फिर भी यात्रियों से हुई बातचीत से पता चल रहा है कि शार्ट सर्किट से आग लगी है। आगे की बात जांच के बाद स्पष्ट हो सकेगी।
