    युवक ने 15 दिन से लापता किशोरी की बुर्के में फोटो अपने साथ की वायरल, लिखा हैप्पी वेडिंग....

    By Rahul Kumar Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 08:58 PM (IST)

    कन्नौज में एक 15 वर्षीय लड़की के लापता होने के उसकी बुर्का पहने तस्वीर एक युवक ने अपने साथ वायरल कर दी थी। पुलिस किशोरी को बरामद कर लिया है। युवक के विरुद्ध छेड़छाड़, आइटी एक्ट व पाक्सो अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है।

    संवाद सूत्र, जागरण, तालग्राम (कन्नौज)। 15 दिन से लापता हिंदू किशोरी की बुर्का में फोटो इंटरनेट मीडिया पर प्रचलित होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। आरोपित मुस्लिम युवक के विरुद्ध छेड़छाड़, आइटी एक्ट व पाक्सो अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है। आरोपित की गिरफ्तारी को चार टीम लगाई गई हैं। वहीं, किशोरी को बरामद कर बयान दर्ज कराने के लिए उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा।

    एक गांव निवासी 17 वर्षीय किशोरी इंटर की छात्रा करीब 15 दिन पहले लापता हो गई थी। स्वजन ने गांव के ही एक मुस्लिम समुदाय के युवक पर किशोरी को बहला कर ले जाने का आरोप लगाया था। कुछ दिन पहले किशोरी की तस्वीर इंटरनेट मीडिया पर प्रचलित हुई। इसमें वह बुर्का पहने आरोपित के साथ नजर आ रही थी। तस्वीर पर हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी लिखा होने से ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया था।

    थानाध्यक्ष शशिकांत कनौजिया ने बताया कि किशोरी को बरामद कर लिया गया है। उसके बयान दर्ज कराए जा रहे हैं। आरोपित इमरान की गिरफ्तारी के लिए एसओजी समेत चार टीमों को लगाया गया है। कई स्थानों पर दबिश दी जा रही है। जल्द ही आरोपित को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

    आरोपित कई लड़कियों से कर चुका धोखाधड़ी

    बुर्का पहनाकर किशोरी की फोटो प्रचलित करने वाले आरोपित इमरान के बारे में नए मामले सामने आए हैं। गांव वालों से मिली जानकारी के अनुसार आरोपित पहले भी कई लड़कियों को प्रेमजाल में फंसाकर धोखाधड़ी कर चुका है। बदनामी के डर से लड़कियों के स्वजन ने पुलिस से कभी शिकायत नही की। पुलिस जांच में पता चला है कि आरोपित पहले भी कई लड़कियों को प्रेमजाल में फंसा चुका है। वह इंटरनेट मीडिया के जरिये युवतियों से संपर्क करता है। फिर उन्हें झांसे में लेकर उनके साथ तस्वीरें खिंचवाकर प्रचलित कर देता था।

    मोबाइल काल्स की डिटेज खंगाल रही पुलिस

    15 दिन से लापता किशोरी की फोटो प्रचलित होने के बाद आरोपित के विरुद्ध छेड़छाड़, पाक्सो व आइटी एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है। आरोपित की इंटरनेट मीडिया प्रोफाइल से कई अन्य किशोरियों के संपर्क में होने की आशंका है। पुलिस अब उसकी मोबाइल काल डिटेल्स व चैट हिस्ट्री खंगाल रही है।

