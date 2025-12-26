Language
    मैसूर किले में हुए धमाके में कन्नौज के युवक की मौत, आत्मघाती हमले की आशंका पर खुफिया टीम ने खंगाला घर

    By Amit Kuswaha Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 08:31 PM (IST)

    मैसूर किले में हुए धमाके में कन्नौज के ठठिया निवासी सलीम उर्फ सुबराती की मौत हो गई। पहले इसे आत्मघाती हमला माना गया, जिस पर खुफिया विभाग ने कन्नौज में ...और पढ़ें

    सलीम का फाइल फोटो। स्वजन

    संवाद सूत्र, ठठिया (कन्नौज)। मैसूरु किले के पास गुरुवार को हीलियम गैस सिलेंडर (गुब्बारे के गैस सिलेंडर) विस्फोट हुआ। मामले में शुक्रवार को एनआइए के एक दल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पता चला कि कर्नाटक के मैसूर किले में हुए धमाके से ठठिया के युवक की मौत हो गई। आत्मघाती हमले की आशंका को लेकर खुफिया विभाग की टीम के साथ पुलिस ने घर जाकर पत्नी और पड़ोसियों से पूछताछ की। वहीं, हादसे की जानकारी मिलते ही स्वजन बेसुध हैं। हादसे में पांच लोग भी घायल हुए थे।

    ठठिया थाना के गांव शुक्लनपुरवा निवासी 38 वर्षीय सलीम उर्फ सुबराती जून माह में पूर्व तालग्राम के भवानी सराय निवासी रिश्तेदार अरबाज, हारून और रिजवान के साथ कर्नाटक रोजगार की तलाश में गया था। यहां वह मशहूर टीपू सुल्तान किला (अंबा पैलेस) में गैस वाले गुब्बारों की बिक्री करने लगा। 25 दिसंबर की रात क्रिसमस पर उसके ठेली के पास धमाका हुआ था। इससे धमाका की चपेट में आकर सलीम की मौत हो गई।

     

    पड़ोसियों से भी की पूछताछ

    शुक्रवार को जिला मुख्यालय से एलआइयू और इंटेलीजेंस के साथ थाना पुलिस सलीम के घर पहुंची। यहां आत्मघाती हमले की आशंका पर सलीम की पत्नी महरोज और पड़ोसियों से पूछताछ की। इस दौरान सलीम के खिलाफ किसी तरह के आपराधिक मामले दर्ज नहीं मिले। पत्नी ने बताया कि उसके पति पांच भाइयों में सबसे छोटे थे। बड़े भाई जफरुद्दीन, सैमुद्दीन, फैमुद्दीन, नईमुद्दीन, जफरुद्दीन और फैमुद्दीन हैं। सलीम की बड़ी बेटी 18 वर्षीय निशा, 12 वर्षीय पुत्र शाहिल और सात वर्षीय पुत्री मानवी हैं।

     

    थानाध्यक्ष ने ये कहा

    थानाध्यक्ष देवेश कुमार ने बताया कि सलीम की ठेली के पास धमाका हुआ था। इससे चपेट में आकर उसकी मौत हो गई। जांच में सामने आया कि गुब्बारे में गैस भरने वाले सिलिंडर के फटने से मौत हुई है। कर्नाटक पुलिस के निर्देश पर जांच की जा रही है। शनिवार को कर्नाटक से सलीम का शव आएगा।

