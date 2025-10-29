मुंबई से अकेले आ रही महिला को कुशीनगर एक्सप्रेस में हुई प्रसव पीड़ा, बच्चे को दिया जन्म

जागरण संवाददाता, उरई। मुंबई के कल्याण से संत कबीर नगर जा रही महिला को प्रसव पीड़ा होने पर उरई रेलवे स्टेशन पर कुशीनगर एक्सप्रेस को रोका गया। आरपीएफ ने उसे जिला महिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसने बच्चे को जन्म दिया। महिला के साथ उसका ढाई वर्ष का पुत्र भी था। स्वजन बुधवार शाम को पहुंचे और जच्चा-बच्चा को अपने साथ घर ले गए।

मुंबई से गोरखपुर जाने वाली ट्रेन नंबर 22538 कुशीनगर एक्सप्रेस में संत कबीर नगर के ग्राम सुकरौली निवासी नाजिया पत्नी मुहम्मद सलीम अपने ढाई वर्षीय बेटे शाइन के साथ यात्रा कर रही थी। उसका पति मुंबई के कल्याण में फर्नीचर का काम करता है। वह गर्भवती थी, लेकिन काम की वजह से पति उसके साथ नहीं आ सका। इस कारण वह अपने ढाई साल के बेटे के साथ गांव जा रही थी।

ट्रेन के कोच नंबर बी-3 की सीट नंबर 23 साइड लोअर पर उसका आरक्षण था। मंगलवार की रात जैसे ही ट्रेन एट स्टेशन से उरई के लिए रवाना हुई तो उसे तेज प्रसव पीड़ा होने लगी। यात्रियों ने रेलवे हेल्पलाइन नंबर पर सूचना दी। जब ट्रेन यहां स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर एक पर खड़ी हुई, तो वहां पहले से मौजूद प्वाइंट्समैन प्रकाश, आरपीएफ महिला आरक्षी पिंकी यादव, दारोगा राघवेंद्र सिंह ने नाजिया को ट्रेन से उतारा। इसके बाद पहले से मौजूद एंबुलेंस में बैठाकर महिला चिकित्सालय पहुंचाया। जहां पर उसने बच्चे को जन्म दिया।